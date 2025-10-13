Islandia vs Francia EN VIVO: Detalles y cómo ver el juego | Eliminatorias UEFA 2026

Francia visita a Islandia este lunes 13 de octubre por la fecha 3 del Grupo D de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

Este lunes 13 de octubre de 2024, se disputará un duelo clave en el Grupo D de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Francia visita a Islandia por la fecha 3, en un encuentro que podría definir el destino de los actuales líderes del grupo.

El partido se jugará desde las 13:45 (hora local) y tendrá como escenario el estadio nacional de Islandia, en Reykjavik.

Francia visita a Islandia con la clasificación al Mundial 2026 en juego

Francia, líder del grupo D con 9 puntos, buscará sellar su clasificación anticipada al Mundial con una nueva victoria. Los dirigidos por Didier Deschamps han mostrado un gran nivel en la fase inicial, con un ataque efectivo y una defensa sólida.

Kylian Mbappé no jugará por lesión. EFE

Sin embargo, el equipo galo tendrá una baja sensible: Kylian Mbappé no será de la partida por lesión, por lo que el tridente ofensivo estará conformado por Christopher Nkunku, Jean-Philippe Mateta y Michael Olise.

Francia, líder del Grupo D, quiere sellar su boleto al Mundial

Francia podría asegurar su boleto al Mundial 2026 si consigue los tres puntos y, además, Ucrania (4 unidades) no gana en su visita a Azerbaiyán. Este escenario dejaría a los franceses inalcanzables en la cima del grupo.

Por su parte, Islandia marcha en la tercera posición con 3 puntos y está obligado a sumar si quiere mantenerse con chances reales de clasificación.

EN VIVO Islandia vs Francia

