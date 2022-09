Irene Tobar y Andrea Vera, las guardianas de la final de la Superliga

Son amigas y rivales. Lo bueno es que en la cancha no se chocarán más que para saludar, salvo que se vayan a los penales. Irene Tobar, arquera de Dragonas de Independiente del Valle, y Andrea Vera, golera de Ñañas, se juegan mañana la gran final de la Superliga Femenina. Una de ellas será por primera vez campeona nacional.

Son amigas y compañeras de la selección nacional y sueñan juntas con estar en un Mundial. Por ahora buscan con sus equipos ser la número uno. El primer partido fue empate (0-0) y mañana se conocerá al elenco campeón.

Irene es periodista y profesional en marketing, mientras que Andrea es graduada en Sports Science (ciencia deportiva) y máster en Sports Management (gestión deportiva).

EXPRESO conversó con ellas sobre el fútbol, la vida y, por supuesto, la gran final.

La primera en hablar de la relación con su colega es Irene, ella reconoce que tienen “una linda amistad desde hace muchos años, somos buenas amigas y jamás hubo alguna rivalidad entre nosotras, más prevalece el ser humano que somos. Solo nos diferencia un equipo, mas no la buena amistad. Cada una aportará con las herramientas necesarias para defender a su club. Solo se trata de un juego”.

Para estas palabras, Andrea es tajante: “Más amigas que rivales. He aprendido mucho de Irene cuando comencé a jugar. Me considero rival de la manera más sana, somos arqueras de selección, pero ella tiene mucha experiencia”.

Ambas están de acuerdo que será un duelo clave y que su rendimiento es trascendental para que uno de sus clubes levante la copa de la Superliga femenina.

“Se debe estar muy concentrada y atenta a cada situación. La adrenalina en una final no tiene límites y por defender mi arco hago todo lo que esté a mi alcance”, dijo Irene.

Andrea generaliza y admite que jugar una final “es algo emocionante y hay mucha adrenalina, sientes que todo es rápido y lento a la vez. No sé cómo explicarlo”.

Sobre la ilusión del alzar el título, Irene cuenta que “Dragonas ha venido durante todo este tiempo compitiendo a buen nivel, hoy en día es uno de los mejores equipos del país; además, como club destacan los valores que nos identifican en cada partido, así como la fuerza y valentía que mostraremos hasta el final”.

Andrea admite que tiene cábalas para esta final, pero no las revela. “Mis cábalas no se las puedo decir a nadie, porque si las doy a conocer me rondaría la mala suerte y espero que Ñañas se lleve este y muchos títulos”.

Por último, cuentan qué pasará si se van a penales: “Los penales son parte del juego y hay que prepararse para todo”, dijo Irene, mientras que Andrea adelanta que “no cobraré penales y espero que ella tampoco”.