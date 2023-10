Insólito: Lionel Messi fue escupido por un jugador de Paraguay en las Eliminatorias

TENSO CRUCE | 🇵🇾🇦🇷



🔹El jugador paraguayo Tony Sanabria negó que haya escupido a Lionel Messi y dijo que "fueron cosas del partido nada más", mientras Messi dijo "no sé quién es el chico este y no quiero hablar de él porque si no, después se hace conocido"#ElNacional pic.twitter.com/lTLYUG34yw