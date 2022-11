Con la presencia de 191 gimnastas provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela y los dueños de casa de Ecuador, arranca este jueves 10 de noviembre, en Guayaquil, el Campeonato Suramericano Por edades y Juvenil de gimnasia artística que tendrá como sede el Coliseo Voltaire Paladines Polo.

El torneo, que se alargará hasta el domingo 13, tendrá la disputa de varias categorías, entre ellas AC2, AC3, AC4 y júnior. En damas se competirá en All Around, equipos y aparatos (piso, viga, barra asimétricas y salto de caballete); mientras que los varones lo harán en All Around, equipos y aparatos (suelo arzón, anillas, paralelas, salto de caballete y barra).

Luego de más de 20 años, la ciudad de Guayaquil volverá albergar un evento suramericano de gimnasia artística.#GuayasEnLaÉlite pic.twitter.com/VFlNQS98cz — Fedeguayas (@Fede_Guayas) November 9, 2022

La selección ecuatoriana en el campeonato estará integrada por 28 deportistas (14 varones y 14 mujeres), así como 11 entrenadores, de los cuales ocho son de Guayas.

Las delegaciones de Panamá, Brasil y Argentina fueron las primeras en llegar al país el martes y ya entrenaron en la sede del torneo que contará con el aval de la Confederación Suramericana de Gimnasia.