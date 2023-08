Ewil Murillo (d) de Pereira disputa un balón con Beder Caicedo (c) de Independiente del Valle.

Pese a caer en la ida, Independiente del Valle está convencido que la llave contra Deportivo Pereira por los octavos de final de Copa Libertadores queda totalmente abierta.

La derrota 1-0 a manos de los colombianos dejó muchas reflexiones al DT negriazul Martín Anselmi, quien reconoció con ‘sorpresa’ el planteamiento que postuló el estratega Alejandro Restrepo.

“En la previa sabíamos que Deportivo Pereira era bueno contragolpeando y que sabía salir jugando rápido en las transiciones ofensivas, lo que nos sorprendió fue la postura de ellos siendo local”, exteriorizó Anselmi, ante un rival que fue permisivo, ordenado, y que esperó los momentos para contraatacar.

Por algo Pereira remató a puerta 9 veces a diferencia del solitario tiro de Júnior Sornoza en el complemento.

“En base a nuestra idea empezamos a controlar e intentar que no nos generen transiciones. En algunas ocasiones ellos pudieron disparar de afuera y creo que ya en el gol, Lautaro Díaz no controla y sale una contra. No sé si nos agarran mal parado”, afirmó.

¡QUÉ TE PASÓ, MOISÉS!

Moisés Ramírez se llevó los reflectores y no para bien. 'La araña', que previamente había sido clave para mantener el cero, dejó innecesariamente el arco y Danilo Santacruz marcó el gol victorioso.

“Éramos 5 contra 2 de ellos... A partir de ahí fuimos en búsqueda del resultado sin construir tanto, intentando ser directo con gente dentro del área. Lautaro tuvo un cabezazo en el travesaño y no pudo hacer el gol”, concretó Anselmi, que ve con “muchas posibilidades revertir la llave” el próximo miércoles 9 de agosto, en Chillo Jijón.

La palabra del DT Martín Anselmi tras la derrota de #IDV en la CONMEBOL #Libertadores. Súmate EN VIVO a la emisión de 🇪🇨 #SCEcuador, junto a @ruizmadachi92. pic.twitter.com/Iikd9tnfsM — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) August 3, 2023