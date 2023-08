El pasado de Jordan Adams iba a ser el principal atractivo para congregar a miles de aficionados en Ecuador; sin embargo, el afamado exescolta entre 2014 y 2016 de los Memphis Grizzlies -equipo que posee dos títulos de división de la NBA-, no podrá cristalizarlo.

Y es que el estadounidense, de 1,96 metros de altura, arribó días atrás para sumarse a las filas del Club Jorge Guzmán, equipo lojano que disputa la actual Liga BásquetPro (LBP), pero el organismo le negó la inscripción por considerar su valor de fichaje muy alto.

“Si se combinaban “los incentivos y bonificaciones… excedía los límites salariales permitidos (3.000 dólares, según el artículo 2.3)”, afirmó el presidente de la LBP, Jaime Moya, a través de un comunicado.

El dirigente reconoció que existe un “vacío legal” y que debido a las solicitudes de los clubes participantes, tuvieron que rechazar la inscripción.

Detrás de la resolución existe un malestar. El público lojano y ecuatoriano se queda sin poder apreciar al jugador de 29 años, que disputó partidos ante estrellas mundiales como Stephen Curry (Golden State Warriors), Klay Thompson (Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), entre otros.

El club lojano, vigente campeón del torneo, rechazó la negativa de impedir el reclutamiento de un “talento inédito” que supondría un salto de calidad a la liga, sin embargo, respeta la decisión.

Para la exbasquetbolista profesional Patricia Avilés, está traba pudo solucionarse. “La gente quiere ver un espectáculo y canastas de lujo, con Adams las íbamos a tener. LBP debe considerar que este elemento incentivaría a llenar los coliseos de todos los países, pero ya no se podrá”.

Y agrega que la única manera de que los basquetbolistas ecuatorianos mejoren su rendimiento es “superando a los extranjeros”.

Por su parte, Enrique Zeballos aboga por la decisión de LBP, ya que no todos los clubes tienen la capacidad económica de contratar estrellas, por lo que el reglamento busca evitar que se produzca una brecha jerárquica en la competencia, que va por su segunda edición.

“Los equipos que están empezando, que no tienen una estructura económica fuerte, que les toca invertir $ 100.000, anuales pensarán: ‘¿Para qué invertir si no tendré oportunidad de ser campeón?’. Hay que cuidar a estos equipos, si no ¿contra quién jugamos después?”, afirmó el DT de Barcelona.

El Club Jorge Guzmán nada a contracorriente para fichar a otro jugador hasta el sábado 5 de agosto.

Cabe mencionar que Adams estuvo la noche del miércoles 2 de agosto en el Coliseo Ciudad de Loja para presenciar desde las gradas el duelo entre Jorge Guzmán y Barcelona, por el cierre de la fase regular de la Liga BásquetPro.

