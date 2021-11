La inesperada crisis de Barcelona

¿Qué pasa en Barcelona? Es la pregunta del millón de dólares, hoy, en el fútbol ecuatoriano. El equipo que a finales de septiembre era aplaudido, por propios y extraños, por ser semifinalista de la Copa Libertadores, un poco más de un mes después, se llena de críticas luego de sumar su cuarta derrota al hilo en la LigaPro que lo ha dejado en riesgo de clasificar a la edición 2022 del torneo internacional.

Sin duda el 1-3 contra 9 de Octubre fue un batacazo para la afición canaria que pide la cabeza del técnico, pero que, según expertos del caso, no es el único responsable.

Es un Déjà vu para los simpatizantes amarillos. En 2017 fueron eliminados en semis de Libertadores y luego terminaron quedándose fuera del pase a la edición del año entrante, una consecuencia que hoy todavía puede salvar el equipo de Fabián Bustos.

“Esa eliminación en semifinales (ante Gremio) nos golpeó duro, anímicamente quedamos mal y eso nos terminó dejando sin jugar la Libertadores del siguiente año (2018). Es muy complicado para un equipo de nuestro país cubrir dos torneos a buen nivel”, dijo Segundo Alejandro Castillo, parte de ese Barcelona 2017.

Es bastante complicado reponerse anímicamente después de una eliminación en la Copa Libertadores. Segundo Castillo, exjugador torero.

El Mortero descarta que los jugadores actuales busquen la salida del entrenador.

“No creo que los jugadores se le estén echando para atrás al profe. La gente habla muchas cosas sin saber, pero es muy complicado reponerse anímicamente después de una eliminación en la Copa, donde llegaron muy lejos. Además, a estas alturas del año se empieza a evidenciar el cansancio de los dos torneos”, agregó.

Por último, Castillo cree que hay jugadores que necesitan un tiempo para dosificar la carga física de toda la temporada.

“Lo que tienen que hacer en este rato es identificar quiénes necesitan un descanso y buscar otras opciones en esos puestos. Hacer un trabajo diferenciado con los que puedan estar física o anímicamente afectados y tratar de reponerlos rápido”.

José Francisco Cevallos fue presidente en 2017 y vivió algo muy similar. Lejos de señalar al entrenador, la gloria amarilla cree que es tiempo de que la dirigencia salga y respalde a Bustos.

Con Guillermo (Almada) pasó, tuvimos un bajón, pero estuvimos siempre cerca de él, asumiendo la responsabilidad. José Francisco Cevallos, expresidente del club.

“¿Qué cambió tanto de un mes a otro que ahora todos apuntan a Bustos? Nos llevó a un título de campeón, a una semifinal de Copa. Con Guillermo pasó, tuvimos un bajón de malos resultados, pero estuvimos siempre cerca de él, asumiendo y trasladando la responsabilidad hacia nosotros. Para que ellos hagan lo que saben, porque Bustos no se va a olvidar de dirigir en un mes, los jugadores no se olvidan de jugar en un mes. Pero hay ciertas cosas que hay que hablarlas frontalmente por el bien grupal”, sumó.

Cevallos también recuerda que las palabras de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, en la última rueda de prensa, quizás no fueron tan oportunas.

“Ese fue un punto de inflexión, durísimo, públicamente lo dijo, no me gusta cómo estaba jugando y ¿en los buenos momentos sí? ¿Eso cómo lo toma un técnico? Estás mermando en la relación. ¿Hay secuelas de ese pronunciamiento? No lo sabemos. Lo más importante es que el presidente salga a frentear y asuma la responsabilidad”.

Si Barcelona no despierta podría quedar relegado a la complicada Copa Sudamericana. Le quedan duelos contra Olmedo en Riobamba, Universidad Católica en Guayaquil y Macará en Ambato.