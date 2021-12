La lluvia es sinónimo de victoria para el Independiente del Valle y el domingo 5 de diciembre se ratificó. Los rayados se impusieron por 3-1 a Emelec en una primera final de la LigaPro que tuvo de todo.

El aguacero que cayó sobre el sector de Chillo Jijón, en Sangolquí, hizo que la fiesta inicial que tenían preparado los locales y sus hinchas no se realice. Además, que el juego arranque una hora más tarde de lo esperado.

La lluvia afectó a la cancha del estadio Banco Guayaquil, lo que provocó el aplazamiento, y también a las vías de acceso al escenario. Varios aficionados tuvieron que hacer un transbordo de sus vehículos a camionetas o buses para poder pasar los sectores inundados.

Pero todo sacrificio valió la pena para ver el golpe de los rayados en busca de su primera estrella local. Los hinchas animaron al equipo de sus amores pese al frío que fueron dejando atrás al aplaudir la salida de los equipos y la pirotecnia que los recibió.

Se emocionaron en cada ataque de los dirigidos por Renato Paiva y sufrían cuando los eléctricos llegaban al arco defendido por Moisés Ramírez.

José Tapia fue uno de los fanáticos que pudo estar presente en la casa de los rayados. Llegó cuando la lluvia era más fuerte, pero bien preparado para el clima. Presagió una victoria por 3-0 y casi le atina al marcador.

El primer tanto de Junior Sornoza, tras uno de los varios desbordes de José Hurtado por la banda derecha, desató la fiesta en el estadio. Esta se completó con la lesión de Joao Rojas y la expulsión de Alejandro Cabeza.

Luis Bohórquez alentó a los rayados en el exterior del estadio Banco Guayaquil. GUSTAVO GUAMAN / EXPRESO

También en los exteriores del escenario donde unas 20 personas, con camisetas y banderas del cuadro del Valle, llegaron con la ilusión de encontrar una entrada.

Luis Bohórquez fue uno de ellos. “Como no salieron las entradas a la venta, vine con la esperanza de encontrar boletos en reventa. No los hubo y me quedé con mi bandera alentando desde el exterior”, comentó.

Vive cerca del estadio, lo que le impulsó para salir en la fría noche. Siguió el partido en celulares de otros aficionados y con los gritos que salían del estadio.

La segunda conquista de Sornoza, en un penal que en el primer lanzamiento fue desviado por Ortiz, pero que fue repetido por adelantamiento del arquero, fue festejada en grande por Bohórquez

El tanto fue un duro golpe para el Bombillo apenas se iniciaba la segunda etapa. Los sustos para los visitantes no pararon con remates de Sornoza. Un cabezazo del ofensivo, que dio en el poste, fue aprovechado por Jonatan Bauman para sellar la goleada.

El descuento de penal por parte de Sebastián Rodríguez, en los adicionales, le dio algo de consuelo a los eléctricos.

El pitazo final de Luis Quiroz generó la algarabía de los hinchas rayados que recordaron que después de una fuerte lluvia, en 2019 conquistaron la Copa Sudamericana y están a punto de otra hazaña.

Entre ellos Tapia y Bohórquez, que ya sueñan con la primera estrella nacional del equipo que hace 14 años llegó a primera división con el lema: el futuro campeón del Ecuador.