Independiente del Valle: Tras un exitoso primer semestre, llevan premios millonarios

El Independiente del Valle en la temporada 2023 es el equipo de los récords en todos los sentidos. En dos meses logró dos títulos: la Copa Ecuador y la Recopa Sudamericana, y con eso en cada mes su billetera se ha ido ‘engordando’ en una de manera que ningún otro equipo ecuatoriano lo ha hecho en toda la historia.

Haaland y Lautaro, el duelo de artilleros en la final de Champions Leer más

Y es que hasta aseguraron ya dinero para el 2024; eso sin contar que jugará la final de LigaPro 2023, y boleto para la Copa Libertadores del próximo año.

Los Rayados son el único equipo ecuatoriano que ha hecho plata ganando en Libertadores, con el ahora llamado Mérito deportivo, una modalidad que Conmebol premia con $ 300.000 por cada victoria y en el que los dirigidos por Martín Anselmi han hecho $ 900.000 al vencer a Liverpool y dos veces a Corinthians. Tienen pendiente el último partido con Argentinos Juniors, de ahí que aún pueden tener unos $ 300.000 más en premios si es que le ganan a los argentinos en el estadio de Independiente.

Sumando los rubros de Copa Ecuador, a decir de Santiago Morales, gerente de los Rayados, la FEF el 15 de junio les pagaría. Lo que sí es seguro es el dinero de la Recopa, Copa Libertadores y LigaPro que en total son $ 11’950.000 de premios, es decir que para el 2024 ya está cubierto la mitad del presupuesto de esta temporada que es de $ 21’000.000, y eso que faltan seis meses de competencia y pueden ser campeón de LigaPro y Libertadores.

Aunque no es premio, a los haberes antes descritos le hace falta tabular lo que van a recibir por Kendry Páez y su paso a Chelsea, algo que si bien no serían los $ 20’000.000 en que se fijó, será un valor alto que por la situación de inseguridad del país prefieren no revelar. Lo cierto es que de momento es la venta más grande que ha hecho el equipo Rayado.