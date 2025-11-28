Independiente del Valle y el camino que le resta en busca de la corona de la LigaPro

Liga de Quito impide el festejo de Independiente del Valle y extiende la lucha por el título por una fecha más

Independiente del Valle llegó al estadio Rodrigo Paz como quien toca la puerta del título con la mano derecha y ya tiene el champán enfriándose con la izquierda. Pero se encontró con una Liga de Quito que no está para homenajes ajenos, menos aún en su casa, en su templo, donde la piel todavía recuerda tantas vueltas olímpicas.

Los rayados salieron con paso firme, con esa seguridad de temporada casi perfecta, pero volvieron a Sangolquí con la fiesta en pausa y el traje de campeón esperando otra fecha.

El duelo tuvo ese sabor que solo los partidos grandes entienden: sangre caliente, piernas tensas, respiraciones entrecortadas y ese silencio incómodo cada vez que un ataque prometía romper el cero. Independiente del Valle quiso retomar su libreto de siempre: presión alta, posesión metódica y un Rabanal que movía piezas como quien empuja la historia. Pero Liga de Quito, con el orgullo herido y la autoestima empujada por su gente, mostró que todavía tiene voz en este torneo.

Así quedan en la tabla de posiciones

El drama se alarga nada más

Fecha 8: Orense vs Liga, Barcelona vs Católica, Independiente del Valle vs Libertad.

Fecha 9: Barcelona vs Orense, Libertad vs Liga, Católica vs Independiente del Valle.

Fecha 10:Independiente del Valle vs Barcelona, Liga vs Católica.

Diferido Fecha 3: Independiente del Valle vs Liga de Quito.

