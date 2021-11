El Club Sport Emelec inauguró un nuevo sitio en su estadio, llevando a otro escalón la experiencia de visitar el escenario deportivo. El Blu Rooftop tuvo este lunes 8 de noviembre su estreno en el que asistieron dirigentes del club, cuerpo técnico, los mentalizadores de este proyecto y hasta miembros del COE Nacional. El evento tuvo una presentación en video en el que se reflejó toda la infraestructura que consta de cuatro pisos en la torre del Capwell entre la Av. Quito y San Martín.

EXPRESO conversó con Gastón Pogoda, uno de los creadores de la idea, y explicó varios detalles del Blu Rooftop y todo lo que ofrecerá para sus asistentes.

Prev Next Gastón Pogoda (i), Pío Montúfar, mentalizadores del proyecto, junto a Majo Gavilanes y el presidente del club, Nassib Neme. Christian Vinueza / EXPRESO

Blu Rooftop tiene una vista privilegiada de Guayaquil y el estadio Capwell. Christian Vinueza / EXPRESO

El lugar tendrá acceso a todo el público, no solo para hinchas millonarios. Christian Vinueza / EXPRESO

"Esto nació de la idea de uno de los socios de nuestro grupo, Pío Montúfar, como hincha fanático del club. Justamente existiendo que estaban estas torres y no estaban siendo utilizadas, se pensó en hacer algo único y comenzó con la idea de hacer un restaurant, un rooftop y hacer cosas en un estadio que jamás se habían hecho a nivel Ecuador o en el mundo. Es el primer rooftop en altura en un estadio del mundo, es algo que no existe, existen terrazas a bajo nivel, pero no en la parte más alta", empezó explicando.

Los cuatro pisos de Blu Rooftop están constituidos en dos del restaurant (que tendrá un nombre propio), está el lobby de ingreso que tendrá un Gift shop con merchandising del club y de Blu, y por último el Rooftop, que tendrá un área VIP. Además, Pogoda explicó que la seguridad estará garantizada, con guardias armados en el ingreso del establecimiento, sumado a los de la seguridad privada que tiene el estadio.

Juan Zapata (d), presidente del COE Nacional, fue invitado y visitó las instalaciones del Blu Rooftop. Cortesía Emelec

El tema tecnológico también marca diferencias en Blu Rooftop. "Se trabajó con un equipo de arquitectos y diseñadores, para buscar un concepto innovador y muy tecnológico, hay implementaciones que no existen a nivel país. Como quioscos de valet parking y quioscos para recibir gente. En las próximas semanas se vienen muchas más innovaciones tecnológicas muy fuertes".

Por último, aclaró que quieren "habilitar el restaurant en enero" , pero que "en diciembre ya estará operativo para eventos de empresas, eventos del club, fiestas de fin de año, todo tipo de eventos, bajo demanda, y a mediados de enero vamos a abrir el restaurant para todo el público".

El Bar y rooftop ya estará abierto desde este viernes 12 de noviembre para el público, y un día antes habrá un evento como presentación para quedar abierto de martes a domingo. En esta primera etapa de 17h00 a 02h00, salvo algunos días hasta las 00h00.