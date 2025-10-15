Imbabura desciende a la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano

El equipo de la provincia de Imbabura concretó su descenso a la segunda categoría después de una temporada para el olvido

Imbabura s.c. disputó la LigaPro en el 2024 con figuras como Erick Mendoza, Fede Paz y Luca Klimowicz.

El 15 de octubre del 2025, Imbabura SC descendió a la segunda categoría del fútbol ecuatoriano luego de ganar su partido ante Vargas Torres pero que no le alcance el puntaje para alcanzar a 22 de Julio, que se encuentra a 10 puntos a falta de 9 por jugarse.

Imbabura jugará la Segunda Categoría en 2026

Los imbabureños habían jugado la serie A del fútbol ecuatoriano hace apenas un año, dando de que hablar en el campeonato con victorias sorprendentes como la goleada que le propinó a Liga de Quito por 4-0.

Al final de la temporada, descendieron a la serie B, pero dejaron destellos de buen fútbol de la mano de su DT, Joe Armas, que siempre priorizó un buen fútbol antes que el resultado, jugando de igual a igual en cualquier cancha del país.

Esta fue la plantilla de Imbabura s.c. que descendió a la segunda categoría del futbol ecuatoriano para el año 2026. CORTESÍA.

En su regreso a la B de Ecuador, Imbabura no pudo mantener una regularidad que lo aleje del hexagonal del descenso, lo cual lo dejó rezagado a dejar de soñar por el ascenso, y ponerse a pensar en el no descenso a año consecutivo.

Imbabura acompañará a Chacaritas a la segunda categoría del futbol nacional. El equipo de Ibarra solo pudo ganar 6 partidos, mientras que empató 11 y perdió 14.

