Holger Rune (Gentofte, 2003) llega a la sala de prensa y se la encuentra vacía. Hace apenas unos minutos, la habitación estaba repleta de periodistas para la intervención de Cameron Norrie, también para la de Carlos Alcaraz, su némesis en el circuito, pero Rune, un chico tímido fuera de la pista e hiperactivo y volcánico dentro de ella, se topa con la soledad de la prensa.

Murray busca ser cabeza de serie en Wimbledon Leer más

La razón, el final de partido entre Katie Boulter y Jodie Burrage en Nottingham, la primera final de tenistas británicas en la WTA desde 1977. Un evento que provocó que los ingleses presentes en Queen's estuvieran pegados al televisor y no arropando a Rune. El danés, pese a su actitud controvertida y polémica en la pista, resulta ser una persona afable y tímida ante el micrófono.

Al consultarle que nunca ha ganado un partido oficial en hierba y cómo se encuentra al estar de vuelta en esta superficie, Rune resalta que “me siento bien y tengo muchas ganas de competir, porque hace un año que no juego en hierba. Espero poder ajustarme bien a la superficie y encontrar mi mejor tenis aquí”.

Sobre su relación con el público en los momentos que no le apoya y le abuchea, y del sobrenombre del chico malo del tenis, el danés enfatiza que “no soy un chico malo, eso seguro” y que es normal que en algún momento ocurran las situaciones de no tener el apoyo de los aficionados, se gane o se pierda.

Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Montreal Leer más

“La clave es saber cómo controlarlo. Para mí no es un problema, obviamente, es bonito cuando el público está de tu lado, pero si no, no puedes desfallecer y perder el partido. Tienes que mantener la calma y encontrar una forma de ganar el encuentro”, señaló Rune.

De su relación con el español Carlos Alcaraz, con el que se conoce desde pequeños, Holger dijo que “es genial, porque nos conocemos desde hace muchos años, hemos jugado dobles y así. Ver que lo está haciendo tan bien es genial, su juego es increíble y aún es muy joven. Es muy bonito ver que jugadores que han ido creciendo contigo están en el circuito, porque los conoces mejor”.

Confesó que espera tener más oportunidades de enfrentar a Alcaraz en los partidos grandes del circuito y recordó que “hemos jugado dos veces por ahora y ambos han sido grandes partidos. Espero que en el futuro tengamos muchas más batallas”.