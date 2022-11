Iván Zamorano, uno de los máximos referente de la selección de Chile, se pronunció sobre la denuncia que hizo la Federación de Fútbol de su país, por el jugador Byron Castillo, a quien acusan de ser colombiano y no ecuatoriano.

Para el exgoleador de la Roja, quien estuvo de visita por el país, aseguró que la Tricolor se ganó justamente su derecho a estar en el Mundial de Qatar y que a él siempre le gustó ganar en la cancha.

“La resolución del TAS ya está y no hay que darle muchas vueltas. Yo soy de los que de alguna manera pienso, y lo digo no porque estoy aquí, sino que lo digo de corazón porque fui jugador durante 20 años, los partidos me gustó ganarlos en la cancha siempre”, dijo el exjugador chileno durante un evento que se dio en Quito el 10 de noviembre.

Zamorano manifestó que pese a todo reclamo Ecuador estará en Qatar, mientras que Chile no. “Son cosas extra futbolísticas. La Federación de Chile buscó una oportunidad donde existía una situación específica con un jugador, pero ya salió la resolución, Ecuador va al Mundial y nosotros nos quedamos”.