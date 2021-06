La histórica clasificación tricolor de Juan Caicedo a los Juegos Olímpicos de Tokio

Con una marca de 66.36 en el Meeting Maia Cidade do Desporto, el ecuatoriano Juan Caicedo se quedó con el primer lugar y logró la histórica clasificación a unos Juegos Olímpicos, algo que nunca antes había conseguido ningún otro lanzador de disco tricolor a nivel absoluto.

La prueba se disputó el pasado 23 de junio en el estadio Jose Vieira de Carvalho, en Maia (Oporto). Sin embargo, el deportista de 28 años debió esperar hasta que el máximo organismo internacional del atletismo oficializara la marca para ser considerada para los Olímpicos.

“Muy emocionado, contento de poder estar dentro del equipo para representar al país. Primer lanzador en la historia del país en clasificar a unos Juegos Olímpicos, para mí a nivel personal tiene un significado muy importante ya que me han pasado muchas cosas en el trayecto. He pasado por muchas lesiones. Yo creo que estas cosas logradas de esta manera se disfrutan más”, dijo Caicedo.

El año anterior en Lovelhe (Portugal), Caicedo ya había alcanzado la marca mínima para Tokio, incluso superándola, 69.60, su mejor marca personal hasta ahora. No obstante, el registro se hizo en julio de 2020, momentos en que estaba suspendida la clasificación a Tokio por la pandemia. El proceso se abrió nuevamente en diciembre.

“He trabajado duro por estar en donde estoy, todo eso hace especial este trabajo, porque aún no he logrado nada, apenas he dado el primer paso. Trataré de llegar a Tokio en las mejores condiciones”, dejó saber el deportista.