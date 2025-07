Hijo del ‘Muñeco’ Gallardo, acusado de racismo, será rival de Barcelona SC

Marcelo “Muñeco” Gallardo, el histórico entrenador que llevó a River Plate a lo más alto del fútbol sudamericano, tiene ahora un inesperado lazo con Ecuador.

Su hijo, Nahuel Gallardo, milita en el Delfín de la LigaPro, donde intenta construir su carrera lejos de la sombra de su famoso padre. Llegó con perfil bajo, sin presumir de su apellido, pero una polémica lo colocó en el centro de la discusión futbolera del país.

El problema fue el partido entre Delfín vs D. Cuenca

Todo estalló tras el empate 1-1 entre Delfín y Deportivo Cuenca. Eddie Guevara, defensa del cuadro morlaco, acusó públicamente a Nahuel de proferir insultos racistas durante el encuentro. “Me decía mono, ‘ahí viene el negro’. Puedo tolerar empujones o que me insulte a mi madre por la calentura, pero esto no. Que me pida disculpas y lo entenderé, pero es feo que te traten así”, declaró en Machdeportes.

Según Guevara, los insultos ocurrieron en varias jugadas y fueron escuchados por el árbitro y otros jugadores, aunque no hubo sanción.

En el plano deportivo, Nahuel ha jugado 16 partidos con Delfín, con un gol ante El Nacional y un registro disciplinario alto: seis amarillas y dos expulsiones, una frente al propio Cuenca y otra ante Libertad. La polémica lo acompañará este sábado 19 de julio, cuando Delfín visite a Barcelona SC en el Monumental, en un duelo clave desde las 19:00.

