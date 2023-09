Hernán Torres recuperó la sonrisa gracias a Miller Bolaños

Miller Bolaños no solo le cambió la cara a Emelec, sino también, literalmente, la del estratega Hernán Torres.

Y es que el DT colombiano estaba teniendo una noche de terror en el estadio Atahualpa de Quito, debido a que su equipo caía desde los 2 minutos y no encontraba la forma de hacerle daño a los militares.

Pero el ingreso de Bolaños (minuto 77) dio paso a la sonrisa Torres, pues el Killer, en su primer contacto con el balón (79’), pudo anotar el tanto del empate para Emelec.

Tras la anotación, Miller corrió a abrazar al estratega cafetero, a quien le cambió completamente el semblante.

Dicho festejo, además, transmitió una imagen de respaldo a Torres, quien desde su llegada a Emelec (junio pasado) no ha podido ganar en la LigaPro.

💙¡QUE LINDO ES VOLVER A VERTE KILLER!💙



Sin duda, el regreso de Miller Bolaños le viene bien a @CSEmelec por lo anímico y futbolístico.



Un abrazo que lo dice todo ¡Vamos Carajo!⚽️👌💙#TribunaEléctrica #Emelec pic.twitter.com/R9t8CGRIdV — Tribuna Eléctrica (@TribunaElec) September 17, 2023

El aporte de Miller acabó también con una sequía de goles que arrastraban los azules, desde hace tres meses. La última vez que habían marcado se dio el 18 de junio, en la caída (3-2) frente al Deportivo Cuenca.

Tras el encuentro, Torres se mostró satisfecho por el punto que logró en Quito ante los militares.

“Hoy rompimos la racha, llevábamos muchos días sin convertir. Vamos mejorando futbolísticamente. Emelec está peleando con todo, no nos vamos a vencer, no nos vamos a rendir. Emelec no se va a rendir”, dijo el colombiano.

El exTolima resaltó también la respuesta que tuvieron sus dirigidos para rescatar el empate. “Tenemos un grupo humano muy comprometido. El segundo tiempo fue muy diferente al primero. Me quedo con la actitud y el compromiso de los jugadores”.

Con este resultado, Emelec sumó 19 puntos y escaló al puesto 13 de la tabla acumulada, con lo cual empieza a alejarse de la zona del descenso.

