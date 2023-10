Emelec: Hernán Torres reconoce que  aún no salen del peligroso descenso

A la segunda etapa de la LigaPro le restan siete fechas y Emelec no logra encontrar su mejor versión, ni mantener una regularidad en su juego.

LigaPro: Mushuc Runa cedió terreno ante Cumbayá Leer más

Eso es lo que consideró el estratega Hernán Torres, luego de la derrota (2-1) que los azules sufrieron frente a Independiente del Valle, el 30 de septiembre, en el duelo de la octava fecha de la segunda fase del torneo nacional, que se dio en Quito.

“Todos los partidos los tenemos complicados. Desde que estoy acá no he dirigido un partido fácil y tranquilo con Emelec. El equipo venía en alza, hoy (sábado) no jugamos tan bien como veníamos jugando, no fuimos tan claros y contundentes como el fin de semana pasado”, expresó el colombiano, quien en la séptima fecha logró su primer triunfo con los millonarios, tras vencer 3-1 a Mushuc Runa.

Lea también: Real Madrid goleó al Girona y es el nuevo líder de La Liga

Travis Kelce, más que el novio jugador de fútbol americano de Taylor Swift Leer más

El DT de 62 años lamentó que sus dirigidos no pudieron sostener la intensidad del juego, que tuvieron en la primera parte del juego frente a los rayados.

“Tuvimos un buen primer tiempo, pero un segundo tiempo de altibajos. Antes de eso fuimos muy pasivos en el empate de ellos. Sabemos su estilo, su tenencia y posesión, nos metimos muy atrás, pegamos mucho la línea y tuvieron la libertad para habilitar a los laterales”.

Torres también reconoció que a Emelec le faltó ser más preciso, en las oportunidades de gol que se presentaron.

“Nosotros generamos la oportunidad de marcar dos goles, una de (Jhon) Sánchez y otra de (Diego) García con juego directo, pero nos faltó contundencia. Nosotros adelantamos líneas pero no tuvimos capacidad para empatar”.

Independiente vs Emelec: El Bombillo cayó 2-1 en Quito Leer más

El cafetero espera que en los próximos encuentros los eléctricos puedan alcanzar los resultados que le permitan dejar la parte baja de la tabla acumulada. Actualmente Emelec marcha en el puesto 13 con 22 puntos, a cuatro de Guayaquil City y cinco de Libertad, equipos que están comprometidos con el descenso a la Serie B.

“Desde que llegué al equipo se está luchando y doblegando la situación del descenso. Esperamos resolverlo lo más pronto posible”.

Por otro lado, Pedro Ortiz, quien desde su arco salvó a Emelec de una derrota más abultada ante Independiente del Valle, se mostró frustrado por lo que sucedió en la cancha del conjunto rayado.

“Hoy por hoy estuve a la altura de este encuentro pero lastimosamente me voy con los bolsillos vacíos”, expresó Ortiz.

Video: Portero quedó inconsciente en Países Bajos Leer más

Pero el meta ecuatoriano fue más allá y culpó al resto de sus compañeros, de las desatenciones que le costaron el partido a Emelec.

“Queda un sabor amargo para nosotros, pues se pierde un partido por detalles... Veíamos que tiraban el centro y nos quedábamos parados, son cositas que si quieres salvar la categoría tienes que estar despierto”.

Ahora Emelec se debe concentrar para el duelo que se dará el 7 de octubre ante Cumbayá, en el estadio Capwell.

Para los azules será importante alcanzar un triunfo, ya que necesitan seguir escapando de los últimos puestos de la tabla acumulada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!