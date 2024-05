Hernán Torres: ganar para 'vivir' con Emelec

Emelec encara el sábado 11 de mayo, desde las 18:00, un duelo apasionante contra Liga de Quito en medio de la novela ‘Hernán Torres’.

Emelec: ¿Hernán Torres en sus últimos partidos con el Bombillo? Leer más

Y es que al margen del partido en Casa Blanca entre azucenas y azules, principal atractivo de la jornada sabatina, el entrenador colombiano se encuentra entre vaivenes respecto a su futuro con el Bombillo.

Varios medios colombianos reportan un arribo inminente de Torres a Deportivo Cali en junio de este año, mientras que el club azucarero resaltó, mediante un comunicado, que todavía “no ha definido el director técnico”.

RELACIONADAS Jaime Ayoví responde y aclara sobre sus festejos y comparaciones con Joao Rojas

El presidente eléctrico, José Pileggi, ha sido enfático al afirmar que la renovación de Torres está vigente hasta fin de año y que se espera que el contrato “se honre”. Sin embargo, las declaraciones de exjugadores reflejan la inquietud de un sector de la afición azul.

“Torres no es para Emelec. El club nunca ha tenido la línea colombiana; argentina, uruguaya y pocos brasileños sí. Emelec no tiene un esquema de juego definido, y tampoco tácticas de juego. La dirigencia debería contratar a alguien más que cambie rápido el chip, para intentar pelear por un cupo directo a la Sudamericana o Libertadores”, añadió el exjugador Carlos Di Steffano.

Por su parte, Marcos Mondaini recordó que Torres llegó en un momento delicado y cumplió con salvarlo de descenso, pero “que hoy no quieran ver esa realidad es otra cosa”.

“Considero que Emelec puede jugar mejor, pero no para ganar una etapa, no tiene plantel para eso. Veo a Torres en sus declaraciones y lo noto que no está a gusto en Emelec, lo noto inconforme. No creo que alguien te pueda entregar lo mejor de sí, cuando no está conforme en su lugar de trabajo”, resaltó la gloria de la institución azul.

Marcos Mondaini afirma que la inconformidad del colombiano en el cuadro azul es notoria. Archivo / Expreso

Javier Klimowicz, exgolero del Bombillo, fue contundente al decir que “si Emelec no termina la etapa primero”, Torres “se va a terminar yendo”.

Carlos 'Ñato' Maridueña: "Mi chilena fue mejor que la de Ephanor" Leer más

“Torres está haciendo todo políticamente correcto para terminar su contrato y después decir ‘me voy’. Salvo que Emelec termine primero, es difícil, pero matemáticamente está la posibilidad, se podría quedar”.

RELACIONADAS Socios de Emelec afirman que LigaPro conocía del recibimiento en el Capwell

Nacido en Ibagué hace 62 años, Torres arribó la temporada pasada para salvar a Emelec del descenso y luego ponerlo a pelear por un cupo a la Copa Sudamericana, objetivo que no tocó puerto.

Pese a marchar quinto en la clasificación liguera, a 6 puntos del líder Aucas y con un 12 todavía en disputa, Emelec mantiene firme su aspiración por ganar la primera etapa de la LigaPro. Liga será el rival a vencer.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ