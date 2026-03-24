Oficial: El estratega Hernán Torres regresa a la LigaPro con Orense

El estratega colombiano regresa al país tras su paso por Emelec; esta vez para liderar el proyecto deportivo en Machala.

El estratega colombiano de 65 años regresa a la LigaPro tras su paso por el Astillero

La dirigencia de Orense SC no ha querido perder tiempo tras un inicio de temporada titubeante. Este martes 24 de marzo, el club hizo oficial la contratación del colombiano Hernán Torres Oliveros, un técnico cuya carta de presentación es la disciplina táctica y una vitrina con títulos en países distintos.

Torres, de 61 años, llega a la capital orense con la misión inmediata de sacar al equipo de la decimosegunda casilla de la LigaPro. Tras la salida de Raúl Antuña, la apuesta de la familia Palacios es clara: jerarquía y conocimiento comprobado del medio local.

Un currículum con sello de campeón

El nuevo timonel de la "Amenaza Verde" no es un desconocido para el aficionado ecuatoriano. Entre 2023 y 2024, Torres lideró a un CS Emelec que atravesaba una crisis deportiva profunda. Bajo su mando, el "Bombillo" recuperó la solidez defensiva, registrando un promedio de 1.50 puntos por partido y alejando los fantasmas del descenso para pelear en la parte alta de la tabla antes de su salida voluntaria en junio de 2024.

A nivel internacional, su trayectoria es de las más respetadas en el continente:

Torneo Clausura Perú 2018: Logrado con Melgar de Arequipa.

Logrado con Melgar de Arequipa. Liga Colombiana 2021: Se refiere al título del Torneo Apertura con Deportes Tolima.

Se refiere al título del Torneo Apertura con Deportes Tolima. Superliga Colombiana 2022: También con Deportes Tolima, venciendo al Deportivo Cali.

Orense recibe a un técnico que prioriza el equilibrio. Con un sistema base de 4-2-3-1, Torres suele construir sus equipos desde el orden defensivo, algo que le urge al cuadro machaleño, que ha encajado goles en la mayoría de sus presentaciones este año.

El estratega colombiano, fiel a su estilo parco y profesional, llega a Machala con la misión de replicar la solidez defensiva que ya demostró en su paso por el Astillero entre 2023 y 2024. Para la dirigencia de Orense, liderada por Darwin Palacios, el fichaje de Torres no es solo una incorporación deportiva, sino un golpe de autoridad institucional para un equipo que aspira a dejar la zona baja y pelear por un cupo a la Copa Sudamericana 2027.

Ficha del Anuncio

Contrato: Hasta diciembre de 2026.

Hasta diciembre de 2026. Presentación: Hoy, 15:00, en el Complejo Euclides Palacios.

Hoy, 15:00, en el Complejo Euclides Palacios. Debut previsto: Tras el parón de selecciones, donde tendrá dos semanas para implantar su idea de juego antes de la séptima jornada.

Con la llegada de Hernán Torres, Orense deja de ser un equipo de "formación" para convertirse en un contendiente con aspiraciones serias a puestos de torneos internacionales. La moneda está en el aire, pero el banquillo bananero ahora tiene el respaldo de la experiencia.

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