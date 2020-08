Héctor Cúper, la carpeta de mayor peso para la selección nacional

El argentino Héctor Cúper saltó a la terna para convertirse en el seleccionador nacional de fútbol de Ecuador. Y su carpeta es, sin duda, la más cargada, por toda la trayectoria escrita desde 1993.

Pero, esa rica hoja de vida también tiene reparos. El conocimiento del medio ecuatoriano y el tiempo para el inicio de las Eliminatorias a Catar 2022 son los principales.

Según José Luis Perlaza y Ernesto Guerra, en ese sentido hay ventaja para Jorge Célico y Guillermo Almada.

“A pesar de la trayectoria de Cúper, creo que tanto Almada como Célico están un paso adelante por conocer el medio, por estar cercanos al fútbol ecuatoriano. Obviamente hay más nombres que son interesantes como Paúl Vélez y Álex Aguinaga que no se los puede dejar de lado”, manifestó Perlaza, mundialista en 2006.

Para el exseleccionador nacional, Ernesto Guerra, Cúper vendría a dosificar su conocimiento en los jugadores sudamericanos. “Desde Europa vienen con un buen sistema al que aún no se adapta el futbolista ecuatoriano”, indicó.

Guerra insiste en que es importante conocer el proyecto del argentino de 64 años.

“La clasificación al Mundial es obligatoria. Por el momento que vive Ecuador no es el momento de Cúper. Célico es un buen técnico, comprobado, y creo que está más identificado con la selección”, agregó Guerra, quien fue seleccionado nacional y jugó en Barcelona y Deportivo Quito.

Cúper estuvo en tres selecciones nacionales. Su paso por Egipto fue el más destacado, con una clasificación mundialista (Rusia 2018) y una final de la Copa África (2017).

En las otras dos no tuvo éxito. Para Perlaza, eso no es problema. “La capacidad que tiene es indiscutible, pero hasta que conozca el medio no es tan fácil, es un camino que ya lo recorrieron los otros candidatos”, concluyó.

El nombre de Cúper es bueno, pero por la cercanía de las eliminatorias, los otros nombres son más probables y más interesantes. Por el momento traer un técnico que no conozca el fútbol ecuatoriano a fondo no es recomendable. José Luis Perlaza, mundialista 2006

Jorge Célico, por su parte, reconoció que se siente preparado para dirigir a la selección absoluta. Está honrado porque su nombre sigue sonando entre los candidatos, pero aclaró que por ahora está enfocado en el Sudamericano Sub-20 de 2021. Allí defenderá el título ganado el año anterior y buscará una nueva clasificación mundialista en esa categoría.

El uruguayo Guillermo Almada ha insistido en que no ha negociado su posible vinculación a la tricolor, pero hasta los medios mexicanos filtraron que ya existen conversaciones.

El directorio de la Ecuafútbol ya inició la ronda de entrevistas con los candidatos. El directorio, inclusive, votó de forma unánime para que el presidente Francisco Egas lleve las negociaciones.

Lo mismo sucedió con Jordi Cruyff, pero en esta oportunidad habrá más comunicación con el directorio.