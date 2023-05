Los equipos de segunda categoría están preocupados por la posible no realización de la Copa Ecuador para 2023. Varios clubes reforzaron sus plantillas para dar pelea en este torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y en el que pueden enfrentar a equipos de las series A y B de la LigaPro.

Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, soltó la ‘bomba’, al indicar que de la Ecuafútbol le mencionaron que el torneo no se jugaría por problemas económicos. “El presidente Francisco Egas aclaró que los dueños de los derechos de televisión no han pagado y ha causado muchos problemas, por eso no hay premios para Copa Ecuador y torneo femenino. La Copa Ecuador no se va a llevar por ese motivo, al no tener un auspiciante que transmita estos partidos”, detalló.

Para Luis Naranjo, vicepresidente de Aampetra, de la segunda división de Pichincha, si se hace oficial la decisión de no llevar a cabo la Copa Ecuador, sería un duro golpe. “Es un torneo muy importante para nosotros, por esa razón se incrementó la plantilla con jugadores con experiencia en Serie A y B. Si no se realiza, nos afectaría a nivel económico y deportivo”, comentó.

El dirigente detalló que tenían como parte de su presupuesto los ingresos por la participación en la Copa Ecuador y que siguen esperando los valores del 2022 que la FEF no les ha entregado.

Naranjo resaltó que esta competencia además es una gran vitrina para que el club se conozca a nivel nacional y que les ayudó a transferir jugadores al extranjero y a clubes de la LigaPro.