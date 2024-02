Hamilton será a partir de 2025 piloto de Ferrari

La escudería Mercedes ha anunciado este jueves que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton no seguirá pilotando para la misma después de la temporada 2024, instantes antes de que Ferrari anunciase el fichaje del británico, que a partir del año que viene correrá para una 'Scuderia' de la que saldrá el español Carlos Sainz.

En cascada fueron saliendo durante la tarde-noche de este jueves 1 de febrero los tres comunicados: el primero, que apuntaba la marcha de Hamilton de Mercedes; otro, que anunciaba su fichaje por Ferrari; e inmediatamente después, el de Sainz, confirmando que no seguiría, después de 2024, en el equipo de Maranello.

Hamilton, de 39 años, ganó su primer título mundial en 2008, a bordo de un McLaren-Mercedes y añadió otros seis más para la escudería alemana con sede en Brackley (Gran Bretaña) -en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020, cuando igualó el récord histórico de títulos del alemán Michael Schumacher, antes de ser nombrado Sir por la Reina Isabel II-.

El madrileño Sainz, de 29 -con dos victorias y 18 podios en la F1-, tiene contrato en vigor con Ferrari hasta finales de esta temporada, por lo que, teniendo en cuenta que la pasada semana se anunció la renovación de su actual compañero, el monegasco Charles Leclerc, el fichaje de Hamilton -que posee asimismo los récords históricos de victorias (103) y 'poles' (104) en la categoría reina- por la 'Scuderia' trae como consecuencia la salida de la misma del piloto español.

"He pasado once años fascinantes con este equipo y estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos", comentó, en el comunicado hecho público por Mercedes, Hamilton, que logró 82 victorias; 78 'poles' y 148 de los 197 podios que lleva en la Fórmula Uno con el equipo que dirige el austriaco Toto Wolff. "Mercedes ha sido parte de mi vida desde que tenía trece años. Es el sitio en el que crecí, así que la de irme de aquí es una de las decisiones más duras que he tomado en mi vida", añadió el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que ganó ocho Mundiales de constructores con la escudería alemana.

"Tras las noticias de hoy, Scuderia Ferrari y yo no seguiremos juntos desde el final de 2024", apuntó en su comunicado Sainz. "Aún tenemos por delante una temporada larga y, como siempre, lo daré todo por el equipo y por los Tifosi de todo el mundo. Anunciaremos noticas sobre mi futuro a su debido tiempo", añadió el talentoso piloto madrileño en un escueto anuncio hecho público a través de sus propias redes sociales.

Más breve aún había sido el comunicado de Ferrari. Apenas una línea. "Scuderia Ferrari se congratula de poder anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato multi-anual", indicaba el escrito, fechado en Maranello este jueves.

El hijo del flamante ganador -por cuarta vez- del Rally Dakar de mismo nombre, asimismo doble campeón del mundo de rallys, afronta este año su décima temporada en la F1, la cuarta en Ferrari.

Como posibles destinos de Sainz, tras confirmarse el fichaje de Hamilton por Ferrari, figuran la escudería 'Stake F1 Team' (Sauber) -equipo que a partir de 2026 sería Audi-, la propia Mercedes (donde quedaría, obviamente, libre un volante) o Aston Martin, el equipo actual de su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso.

Hamilton afronta con ilusión este nuevo reto, que unirá al excéntrico campeón a la escudería más laureada de la historia de la F1, pero que no gana el Mundial de pilotos desde que lo hiciese por última vez el finlandés Kimi Raikkonen en 2007 y el de constructores desde un año después. "Para mí, es el momento adecuado para dar este paso; y estoy emocionado pensando en este nuevo reto", explica, en el comunicado de Mercedes, Sir Lewis.

"Estaré siempre agradecido a la familia Mercedes, en especial a Toto (Wolff), por su amistad y su liderazgo. Y quiero que concluyamos nuestro vínculo en todo lo alto", explicó Hamilton, que hasta la pasada temporada fue compañero de su compatriota George Russell.

"Estoy comprometido en firmar la mejor actuación posible esta temporada y que mi último año con las 'flechas plateadas' sea uno para recordar", añadió Hamilton, que recibió las alabanzas del que fuese su jefe de equipo durante el pasado decenio.

"En términos de emparejamiento piloto-equipo, nuestra relación con Lewis es la más exitosa que jamás ha habido en este deporte; y eso es algo sobre lo que podremos echar la vista atrás con orgullo", comenta Toto Wolff en el comunicado de su escudería.

"Lewis siempre será una importante parte de la historia de Mercedes en el automovilismo. Sin embargo, sabíamos que nuestra relación alguna vez llegaría a su final natural; y ese día ha llegado ahora", explica el directivo vienés, que inició su trayecto al frente del equipo Mercedes de F1 junto al mítico Niki Lauda, fallecido a los 70 años en mayo de 2019; y que como piloto ganó tres Mundiales para Austria.

"Aceptamos la decisión de Lewis de afrontar un reto fresco y nuestras oportunidades con miras al futuro son emocionantes de contemplar. Pero a partir de ahora, aún tenemos una temporada juntos por delante; y estamos centrados en ir a las carreras a completar un potente 2024", añadió Toto Wolff al anunciar la marcha de Mercedes de Hamilton.

