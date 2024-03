Gustavo Vallecilla y el sueño de la Copa Sudamericana con Universidad Católica

Uno de los refuerzos que sumó Universidad Católica con el objetivo de ser protagonista en la Copa Sudamericana y la LigaPro es el zaguero Gustavo Vallecilla. El defensa de 24 años llega tras coronarse campeón en la MLS y con la motivación de volver a ser dirigido por Jorge Célico, quien lo potenció en la Tricolor sub-20 que ganó el Sudamericano y fue tercero en el Mundial de 2019.

Tras estrenarse con victoria por 3-0 ante El Nacional en el torneo local, con Vallecilla como titular, ahora apunta a clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana cuando enfrente el jueves 7 de marzo, desde las 21:00, a Técnico Universitario, en el estadio Bellavista de Ambato.

“Regresar al fútbol ecuatoriano es algo muy bonito, quiero conseguir cosas importantes con Católica en la Copa Sudamericana y en la LigaPro”, afirmó Vallecilla.

Enfatizó que el llamado de Célico fue clave para aceptar el reto del Trencito. “Cuando el profe Célico me dijo que me necesitaba en el equipo no lo dudé. Él fue clave para mi rendimiento en el Sudamericano y en el Mundial con la Tri sub-20”.

Detalló que se siente cómodo jugando en la zaga con el argentino Fausto Grillo y que como sucedió ante El Nacional, esperan mantener su arco en cero en el duelo ante el Rodillo Rojo.

El defensa resaltó que la amistad previa con Kevin Minda, Gregory Anangonó, Janus Vivar y Facundo Martínez le ayudó para su adaptación al plantel del que destacó que “es muy fuerte y de gran técnica”.

Jorge Célico está feliz con la plantilla del Trencito y está listo para el retor copero. HENRY LAPO / EXPRESO

Vallecilla, que antes de ir a la MLS militó en Aucas y Barcelona, confesó que está listo para el reto copero y que “poder estar con mis hijos, mis padres, tener a mi familia cerca es una motivación más”.

Por su parte el DT Célico dijo que se encuentra feliz con el plantel que ha conformado, con elementos que conoce muy bien como Vallecilla, y que la victoria en la LigaPro, ante El Nacional, les impulsa para buscar sellar el boleto a la fase de grupos de la competencia continental.

“Fue importante empezar con un triunfo, contra un rival que tuvo dificultades con el armado de plantel, pero no deja de ser El Nacional. Los chicos resolvieron y salimos con la victoria”, señaló el estratega.

Sobre lo que espera para el duelo en Ambato dijo que “al ser un solo partido que define la clasificación, no se puede cometer errores. Seremos visitantes, con un estadio lleno de local, será un partido muy complejo”.

