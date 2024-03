Andrés Guschmer alerta a Barcelona y habla de varios cabos sueltos en el deporte

Son cuatro meses (desde noviembre de 2023) los que Andrés Guschmer lleva al frente del Ministerio del Deporte y, aunque conoce la actividad por su profesión de comunicador en la rama, dice que todo lo que en este corto período ha palpado ha sido “intenso”. Problemas de clubes de fútbol profesional en la inscripción de directorios y retrasos de asignaciones a deportistas de alto rendimiento son solo algunos de los temas a resolver más comentados y por los cuales está siendo señalado. En diálogo con EXPRESO, aclara que lo que le sucede al equipo canario es “una lección bastante dura”, pero que hoy está camino a solucionarse. “La pelota está en su cancha”, remata.

¿Cómo avanza el tema Barcelona?

La situación va encaminada como se había previsto, que el equipo no sufra complicaciones en su actividad deportiva, tanto a nivel local como internacional. Ya jurídicamente, la FEF designó al interventor o representante legal temporal.

¿Tuvieron que ver en la designación de interventor?

El Ministerio no está facultado para designar interventores en ningún club de fútbol profesional porque no le entrega recursos públicos a ellos, a diferencia de Federaciones Ecuatorianas por deportes o provinciales. Dicho esto, dentro de 90 días será el interventor del club quien deba trabajar en los frentes que la institución requiera como convalidación de contratos, inscripción de jugadores, gestiones administrativas y financieras, contratos de sponsors, entre otros. Todo esto hasta el nuevo proceso electoral que tiene que llevarse a cabo.

Pero Barcelona anunció el lunes una Asamblea General Ordinaria de Socios, donde entre los puntos a tratar está que los asistentes aprueben o no al directorio cuestionado.

Sí, leí la convocatoria; sin embargo como Ministerio no queremos anticiparnos a nada; nosotros estamos observando el proceso. Luego del tiempo establecido (90 días) actuaremos en apego estricto a la ley.

Justamente el Acuerdo Ministerial 250 dice que deben llamar a elecciones, pero la convocatoria a asamblea dice otra cosa...

Su lectura es precisa, eso es lo que dice la ley y lo que deben cumplir.

¿Entonces ustedes pueden aprobar o no ese proceso?

Analizaremos la documentación, revisaremos el debido proceso y a partir de ahí el Ministerio aprobará o no lo que tenga que aprobar (la inscripción de Álvarez). Es como lo han hecho todos. Pasó con El Nacional (llamó a elecciones y tiene nuevo presidente), está pasando con Deportivo Quito y esperamos que también suceda con Barcelona. Lo más importante es que los dirigentes entiendan que la institución está por encima de cualquier interés.

Dicho esto, ¿existe la posibilidad de rechazar lo hecho por el interventor?

No queremos que eso se dé... Falta mucho para saber qué es lo que pasará, no se puede adelantar nada. Creo que esta experiencia ha sido una lección bastante dura para el pueblo barcelonista, sus socios y la lista en mención (la de Álvarez). Nadie buscó ni quiere que esto se repita, así que la pelota está en su cancha.

¿Cómo avanza el caso de Cumbayá?

A nivel institucional está bastante encaminado. Ahí la parte más tensa que se vivió fueron las de acusaciones de tráfico de influencias, cuyo proceso está entablado y continúa. Como Ministerio brindaremos toda la información que se requiera.

¿Qué pasa con Ecuador y la Copa América 2028?

El mensaje que nosotros dimos la semana pasada al recibir a los funcionarios de la Conmebol y tratar ese tema es que nos vamos a preparar para que los grandes eventos futbolísticos puedan darse aquí. Lo que Guayaquil demostró en la Final Única de la Libertadores en 2022 fue un ejemplo.

Pero el inicio de la LigaPro la semana pasada demostró que hay estadios que no están en capacidad de albergar algo así.

Sí, y por eso estamos conformando la comisión especial ‘Proyecto Copa América’, que estará integrada por otras carteras de Estado que empezarán a trabajar a su vez con otros gobiernos municipales para ayudar en 8 posibles sedes, todo dependerá del interés que muestren. Incluso 4 alcaldes ya me escribieron que por qué no los hemos contemplado. Esto está en marcha. Queremos postularnos.

Pasando del fútbol al alto rendimiento, existieron acusaciones en boxeo de selecciones escogidas a dedo, ¿qué comentario le genera aquello?

En ese tema nosotros aprobamos una lista para el Preolímpico (se disputa en Italia) y el Comité Olímpico lo que hizo fue agrandarla.

¿Qué pasa con las Federaciones Ecuatorianas por deporte y provinciales intervenidas?

No solo la Ecuatoriana de Boxeo tiene más de 4 años intervenida; hay más de una docena de instituciones en esa situación. Personalmente, como anécdota, me pasó que como periodista conocí de la intervención del box, y que eso aún siga es doloroso. Yo no me voy a ir de este cargo hasta que resolvamos la situación de ese deporte y de muchos otros organismos que están padeciendo estas complejidades.

¿Han identificado los ‘cuellos de botella’ para que los procesos no tengan un feliz término?

Sí, existen desde acciones de protección, medidas cautelares y demás nudos que estamos desatando para un feliz término. El que termina perdiendo es el deportista.

¿Cómo marcha el pago a las remuneraciones de los deportistas?

Cuando entramos en noviembre de 2023, sabíamos que estaban impagos desde agosto e hicimos las gestiones para que desde la primera semana de enero se empiece a normalizar eso, pero de acuerdo a un flujo establecido. Quizás los que reclamaron en su momento fueron los que no habían sido cancelados aún. Actualmente se han pagado ya casi 7 millones de dólares de los 9 adeudados. En pocas semanas ya estará todo subsanado y lo que se viene por ser año olímpico.

¿Hubo recorte al presupuesto este año para las instituciones deportivas?

No se aumentó, pero tampoco se recortó. Se mantuvieron los techos presupuestarios y es algo que los organismos reconocen como positivo. En general del deporte este año es de $ 70 millones, aproximadamente.

¿Cuál es el presupuesto que el Estado entregará exclusivamente para la participación de Ecuador en los Juegos Olímpicos este año?

Cerca de 764.000 dólares se repartirán entre olímpicos y paralímpicos.

¿Qué tal es su relación con el COE?

Muy buena, no de ahora, sino desde antes de asumir como ministro. Obviamente en mesas de trabajo han existido debates, pero nada que trascienda de mala manera.

¿Entonces qué opinión le merece que Guayaquil haya perdido la sede de los Juegos Bolivarianos 2025?, considerando que fue el COE el que decidió devolverla.

Creo que se debió trabajar para mantener la sede. Era un trabajo grande y muy ambicioso, no solo por los escenarios que la ciudad presentaba de muy buena manera, sino de otras áreas en el que se requería el respaldo de autoridades (municipios, prefecturas). Habría que ver qué pasó en ese camino.

¿Cómo fue acogido el pedido del Ministerio a PanamSports para que no retire el material sintético donado para la pista sintética de Cuenca?

De manera muy positiva. Para las fiestas de fundación de la capital azuaya (abril) es muy probable que sus pobladores ya tengan un escenario completamente reestructurado.

