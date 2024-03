Chitomanía: Chito Vera lo invade todo

Chito Vera ya está listo para entrar a la jaula este sábado 9 de marzo. El oriundo de Chone, Manabí, tendrá la pelea más importante de su carrera ante el estadounidense Sean O’ Malley. De ganarla, podría convertirse en el primer campeón ‘tricolor’ en la historia de la industria de artes marciales mixtas en la UFC.

Las luchas de Marlon 'Chito' Vera: por la sonrisa de su hija y por la gloria en UFC Leer más

(Te puede interesar: Chito Vera vs. Sean O'Malley: El ecuatoriano será 'local' en Miami)

Él no es el único que está con la adrenalina a mil, también su familia y, por supuesto, sus seguidores. Podría decirse que hay una ‘chitomanía’ en el ambiente. De ganar este sábado, seguramente habrá fiesta no solo en las calles de Ecuador, también en Estados Unidos, donde se nota que tiene una fanaticada fuerte. EXPRESIONES se lo cuenta todo.

CAMILO, DE CABEZA POR CHITO

Chito Vera vuelve al top 5 del peso gallo previo a su pelea por el título de UFC Leer más

Como ya lo reportó EXPRESIONES en días anteriores, durante el pódcast del comediante puertorriqueño Chente Ydrach, el cantautor Camilo aseguró emocionado que irá a ver a Marlon ‘Chito’ Vera a Miami para su pelea.

“Va a ganar. Yo le voy a Chito, cabrón. Se habían demorado para darle esta oportunidad”, dijo. Pero no es un simple fanático. El yerno de Ricardo Montaner reconoció orgulloso que mantiene comunicación constante con él y su familia. “Te mostraría los mensajes que me manda, pero me da vergüenza. Luego dice unas cosas. Una barbaridad”, bromeó.

(Te invitamos a leer: Camilo apoya Marlon Chito Vera y asistirá a la pelea contra Sean O'Malley)

DESDE GORRAS HASTA CAMISETAS

El furor ha llegado también a la moda. La marca Smith St Rod & Gun Club ha lanzado en colaboración con Chito modelos de gorras y camisetas, a un promedio de $ 40 por pieza.

Desde el rostro del deportista hasta su nombre en una estética original y con un toque de su personalidad forman parte de estos diseños que se han vendido online previo a la pelea.

Smith St Rod & Gun Club encontró en Chito Vera un buen motivo de promoción. Instagram @smithstreetrodandgunclub

A PURO MACHETE

Michael Morales pelador de la UFC: "Chito Vera va a ganar el cinturón” Leer más

En una tienda estadounidense de solo cuchillos también han mostrado su apoyo al ecuatoriano a través de la creación de un machete. Su propietario, Lucas O’Hara, hizo un reel en el que cuenta que Chito es de Chone , Manabí, y sabe cómo usar esa herramienta.

En el mango se puede ver la bandera de Ecuador en honor al peleador, lo que muestra claramente que son ‘team’ de la chitomanía.

DE CAMPEÓN A CAMPEÓN

A solo 7 días de la pelea, el ciclista Richard Carapaz le envió un mensaje alentador al manabita, el cual se viralizó en redes sociales, pues son dos de los deportistas más queridos del país.

“Hey Chito, campeón. Mijín, te envío muchísima fuerza para que todo te salga bien en la siguiente pelea. Mucho ánimo y te esperamos con el título ¡Vamos campeón!”, se lee.

(Te sugerimos: Ana Paula: la hija de Chito Vera sonríe con el corazón)

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!