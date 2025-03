Gustavo Quinteros y el puñetazo que le dio a un jugador rival en Brasil (video)

El director técnico argentino Gustavo Quinteros, quien en su momento dirigió a Emelec y a la selección ecuatoriana de fútbol, es fuertemente señalado en estos días por la prensa de Brasil, luego de que el fin de semana protagonizara un hecho violento cuando golpeó a un jugador del equipo rival.

Barcelona SC: Hinchas se endeudan para conseguir entradas al Monumental Leer más

El suceso que terminó casi en trifulca se dio al cierre del partido de revancha por las semifinales del Campeonato Gaúcho entre Gremio -equipo que dirige Quinteros- y el Juventude, el sábado 1 de marzo. Pese a que el equipo perdió, pero terminó clasificando por tener un marcador global 3 a 2, el exDT de Emelec entró a la cancha a reclamarle al árbitro central. Fue entonces que el jugador del Juventude, Énio, salió a increpar y detener a Quinteros, quien decidió alejarlo con fuerza y, tras un movimiento brusco del brazo, terminó impactando el rostro y la boca del futbolista.

Al final, el golpe de Quinteros encendió aún más la gresca y el estratega fue expulsado.

Sobre el incidente también naturalizado boliviano explicó: “Mi intención era hablar directamente con el árbitro. Me agarraron fuerte de los brazos; primero me lo saqué de encima (a Énio). Me siguió agarrando de los brazos; lo saqué más de encima, evidentemente con más fuerza, y el jugador solo se golpeó”, afirmó a los medios.

⚽️ DEPORTES | El argentino Gustavo Quinteros, actual DT de #Gremio, tuvo un ataque de ira y golpeó a un jugador de otro equipo pic.twitter.com/cGTC0h5Psj — Noticias 24h (@Notimix) March 3, 2025

Dicho esto, el entrenador afirmó no sentirse culpable porque su intención no era agredir. “Nunca tuve intención de golpear a nadie. Hablé con Énio, y le dije: ‘Énio, vos me tomaste los brazos, yo no tuve intención de golpear, ni nada, iba a hablar solo con el árbitro’. Lamento que haya sucedido eso. No me siento culpable de nada, porque mi intención nunca fue agredir a nadie”, aseveró.

Siga leyendo: (Barcelona SC vs el jugador que gana 20 millones de dólares)

Pese a las explicaciones, la respuesta del DT no fue bien recibida por los medios brasileños. Quinteros recién llega este año a Gremio procedente de Vélez Sarsfield de Argentina, equipo con el que fue campeón.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!