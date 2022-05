Gustavo Alfaro se ha metido en el corazón de la selección ecuatoriana de fútbol y no se ve lejos de la Tricolor, al menos prematuramente. Así lo hizo notar en una entrevista con El Canal del Fútbol donde habló del rumor que surgió a nivel local y lo desmintió de un tajo.

"Ojalá (permanezca mucho más tiempo en la selección), la verdad estoy muy feliz aquí en Ecuador , la gratitud que siento. Estoy muy feliz. No sé de dónde salen esas versiones que me vinculan a otro lugar, la verdad no tiene ninguna clase de sustento, no hay otra cosa en mi cabeza que no sea el Mundial, que no sea Ecuador. Y como nos comprometimos con los jugadores vamos a hacer el esfuerzo por tratar de hacer el mejor Mundial de la historia de Ecuador", explicó el DT de la Tricolor.

Alfaro también habló del tema futbolístico, sobre todo la exigencia de tener un clásico enganche. "Lo hemos intentado. Para mí se debe tener dos sectores de pausa en la mitad de juego. Con el Kitu Díaz, con Joao Rojas, Ángel Mensa, Juan Cazares, Fidel Martínez, Junior Sornoza, hemos puesto a varios jugadores allí".

Sobre la posibilidad de volver a incorporar a Sornoza, a quien se especula ha quedado fuera por el impasse que tuvo con Joao Rojas en la final, señalo que estuvo "hablando con él y me mandó un mensaje cuando clasificamos y cuando fue el tema de la final. Se lo dije al Kitu, tus conductos fuera de la cancha te alejan de la selección, tus conductas dentro, te acercan. Si somos jugadores de selección tenemos una responsabilidad muy grande porque representamos un país. En ese sentido hay que tener responsabilidades. Como cuando se lo dijimos a Gonzalo o a Arboleda. Jamás tomaría una decisión por una expulsión, es por una competencia".

También aclaró el tema del portero, ya que ha tenido cuatro en este proceso de eliminatorias, pero aún no es fijo que estarán todos ellos. "Está la posibilidad, aún no lo tengo definido. Pero me inclino más por tres que por cuatro".

Si bien el Mundial arrancará el 21 de noviembre, "entre el 7 y 8 de noviembre, máximo, estaremos en Medio Oriente. Aún no hemos definido dónde, pero será un país cercano a Qatar (40 minutos en avión)".

La selección nacional jugará tres partidos amistosos en el mes de junio, el 2 contra Nigeria, el 5 contra México y el 11 contra Malí.