Gustavo Alfaro: La falta de gol me ocupa, pero no me preocupa

Gustavo Alfaro, seleccionador de Ecuador, restó importancia a la falta de gol de su equipo, con tres 0-0 de forma consecutiva y solo dos goles anotados en seis encuentros, al asegurar que le "ocupa", pero no le "preocupa" ya que, consideró, llegan "bien al Mundial".

"La ansiedad es un estado de ánimo que se trabaja. El gol depende de la confianza, la búsqueda, la fe y la convicción. Por más que quieras ir más rápido, no quiere decir que llegues a tiempo. Necesitamos atravesar los momentos como lo estamos haciendo. Insisto, me ocupa, pero no me preocupa. Más allá de que nos gustaría ganar 5-0 todos los partidos, llegamos bien al Mundial", dijo en rueda de prensa, este sábado 12 de noviembre de 2022.

"Me gustaría tener más contundencia y generar más juego ofensivo. Que traslademos la tenencia de balón en verticalidad y forzar jugadas. Es algo a mejorar y trabajar, que no pasa por un nombre propio y sí por estado de forma. Pero más que preocupación, es ocupación. Sabemos que si no metemos goles no vamos a pasar de fase, pero Francia salió campeona convirtiendo dos goles en la fase de grupos; el tema está en la solidez y el equilibrio", amplió.

"¿No tenemos que ir al Mundial porque no metimos goles? Lo positivo es el compromiso que tiene el plantel y todo lo que luchamos. Surgimos de un lugar del que nadie creía; nunca vendimos fantasías o espejitos de colores. Prometimos humildad y trabajo. Que Ecuador sea campeón del Mundo es difícil. Tenemos a jugadores jóvenes que están creciendo y no tengo duda de que estos chicos van a hacer cosas enormes en Ecuador. Vamos a ser un equipo difícil para cualquiera, no tengo duda", completó.

Un Gustavo Alfaro que quiso insistir en que su gran preocupación durante el amistoso frente a Irak y en la última jornada de fútbol en Europa era evitar lesiones.

"Este era un partido incómodo para jugarlo. Por la fecha, por el plantel a medias, por la proximidad del inicio de la Copa del Mundo y la cabeza está puesta ahí… ojalá no nos provoque ningún lesionado, eso pensábamos. También estando pendientes de los jugadores que estén en Europa estén bien", declaró.