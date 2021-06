Gustavo Alfaro: "Una Copa América no me clasifica al Mundial"

El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, quitó hierro este sábado 26 de junio a una posible eliminación en la fase de grupos de la Copa América de 2021 y defendió el rendimiento del equipo, en la víspera del decisivo duelo contra la anfitriona Brasil.

"Una Copa América no me clasifica al Mundial y sí la experiencia que a mí me puede dar, buena o mala, clasificando a cuartos, llegando a la final, siendo campeón o quedando eliminado. Y sé que la experiencia que me llevo es muy rica", dijo el técnico en rueda de prensa.

Ecuador se medirá este domingo 27 de junio a la todopoderosa selección brasileña en el estadio Olímpico de Goiania, con la obligación de obtener un buen resultado para obtener su pase a los cuartos de final del torneo americano.

La Tricolor no ha conseguido ninguna victoria hasta el momento, pues perdió contra Colombia (1-0) y empató después con Venezuela (2-2) y Perú (2-2).

En caso de un empate o una derrota contra la Canarinha, su clasificación dependerá de lo que haga la Vinotinto frente a Perú en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.

Sin embargo, Alfaro aseguró estar "muy feliz con el rendimiento" de sus jugadores.

"Me habían dicho que el jugador ecuatoriano era endeble en su respuesta anímica ante un momento de adversidad y la verdad que yo puedo decir todo lo contrario", expresó.