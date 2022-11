Gustavo Alfaro afirma que hay cosas que el TAS debe aclarar

Gustavo Alfaro, entrenador de La Tri, fue muy claro al manifestar que no haber convocado a Byron Castillo le duele, pero que respeta que no se lo hayan autorizado. Además, sobre su primer equipo rival en el Mundial Qatar 2022, manifestó: "Claro que Qatar no tiene jugadores participando en las ligas más importantes, no serán los protagonistas".

Cuando se le cuestionó sobre el tema de Byron Castillo, al que la dirigencia le dijo que no lo convoque, Alfaro aseguró que eso ya lo había dicho, pero luego pidió explicaciones al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de la FIFA. "Para mí, Byron Castillo debería de estar acá. Soy entrenador de fútbol, coincido con que él tuvo que ser seleccionado. Sin duda hay cosas que el TAS debe aclarar".

El entrenador agregó: "El Mundial empezó cuando enfrentamos a Argentina. Ecuador siempre estuvo por el camino correcto, Byron tuvo dos juicios, y una confirmación de una sentencia, por eso no lo citamos en junio y lo hicimos luego".

Alfaro reafirmó su posición: "Espero la decisión del TAS, habló como entrenador y ha sido un golpe duro, lo entenderían si hubieran visto el dolor de Byron y del plantel. Byron va a salir con nosotros a la cancha, pero claramente no podrá jugar", comentó el entrenador de Ecuador.