La llegada de Byron Castillo al León de México es prácticamente un hecho. El zaguero de Barcelona se encuentra de gira con la Tricolor, que tiene previsto disputar dos amistosos más, y luego de ese se haría oficial su llegada.

Pero la vinculación del jugador de Barcelona al elenco azteca se daría por el estratega uruguayo Guillermo Almada.

El DT charrúa reveló en una entrevista con radio La Bruja que recomendó a los directivos de León fichar al jugador de 23 años, a quien lo dirigió cuando estuvo en el cuadro amarillo.

"Insistimos mucho con la llegada de Byron Castillo (a inicios de año al Pachuca), por una necesidad que teníamos en ese momento. Tuvo un problema en su rodilla, teníamos todo muy avanzado. Ahora tenemos el puesto cubierto. León tiene una necesidad del lateral, yo se lo dije que va a duplicar la inversión. Seguramente irá a León", afirmó el estratega del Pachuca.

Almada, por otro lado, confesó que en su contrato con el elenco mexicano existe una cláusula de salida, en caso de que lo llamen de la selección ecuatoriana o uruguaya.

"Tengo una cláusula en mi contrato por si me llama la selección ecuatoriana. Uno nunca sabe lo que puede pasar en el fútbol. Si me dan a elegir, seguramente me inclinaré por Ecuador".