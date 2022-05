Durante el duelo entre Aucas y Barcelona, que se dio el 22 de mayo en Chillogallo, Quito, se vio al jugador canario, Byron Castillo, estallar en llanto tras el penal que cometió a los 43 minutos.

Tras dicha acción las cámaras de televisión captaron al zaguero del Ídolo completamente abatido emocionalmente.

“Sácame, no aguanto más, sácame”, fue lo que Castillo le pidió al estratega Jorge Célico, antes de que se ejecutara el penal.

Tras el cotejo, el DT amarillo se refirió a jugador de 23 años, quien en las últimas semanas ha estado en el foco internacional, debido a la denuncia que puso la Federación de Fútbol de Chile, por una supuesta adulteración de identidad de Castillo.

"Es una víctima del poder mediático. Tiene una carga anímica terrible. Para mí es admirable solamente que se ponga a entrenar, seamos un poquito más dóciles. Tratemos los temas con cuidado, hay un ser humano detrás", comentó Célico.

"Todo esto sumado al problema que tuvo entre semana en el viaje (no pudo salir del país por una demanda de alimentos), cuando lo vi me dio mucha pena verlo así. Hoy no es momento de atacarlo, Byron tiene una carga muy difícil de sobrellevar".