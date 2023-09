Guayas y Pichincha inician la cosecha en los Juegos de Menores

La competencia que reúne a los mejores deportistas del país, de entre 12 y 15 años empezó ayer a repartir medallas en Guayaquil en disciplinas como el tenis y taekwondo.

El representante de Concentración Deportiva de Pichincha, Iker Yangari, se colgó el oro en poomsae en el debut de la disciplina de la cita multideportiva.

Con 6100 unidades, Yangari venció a sus similares Roberth Cajamarca, de Manabí, quien alcanzó la plata con 5883 unidades; Wilson Pardo, de El Oro bronce (5783); mientras que Emmanuel Álvarez, de Tungurahua (5783) fue cuarto; y el anfitrión Edward Pera, de Guayas quinto con 5433 puntos.

“Esta medalla en realidad no es para mí, es para mi abuelita Graciela que falleció hace unos días; se la dedico desde el fondo de mi corazón porque la quiero mucho. Ella me ayudaba, me impulsaba y me motivaba a seguir con el taekwondo. Esto es para ella”, dijo Yangari, quien además competirá en parejas y trío.

Ya en el tenis de campo, en dobles masculinos, la pareja de Guayas conformada por Bruno Cabezas y Josep Castellanos, venció por 6-2 y 6-4 a sus similares de Tungurahua.

En dobles mixtos, nuevamente una dupla albicelteste, integrada por Daniela Mendoza y Diego Padilla, ganaron la final a Chimborazo por un doble 6-2, en una hora y quince minutos de juego. Finalmente en dobles damas, las guayasenses Ariana Ponce y Valery Zambrano fueron campeonas tras vencer a sus rivales de Los Ríos por 6/2- 6/1.

