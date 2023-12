Guayaquil City y Gualaceo esperan un consenso que los salve de descender

Guayaquil City y Gualaceo son los descendidos de la temporada 2023. Futbolísticamente no les alcanzó y quedaron en los dos últimos puestos de la tabla acumulada. Sin embargo, podrían evitar bajar por posibles cambios en el formato del campeonato ecuatoriano.

El lunes 4 de noviembre de 2023, desde las 11:00, se realizará el Consejo de Presidentes de la LigaPro, presidida por Miguel Ángel Loor, en el centro de convenciones de la Universidad Espíritu Santo, en Samborondón, en la que tratarían el aumento de equipos en la primera división, y con esto no habría descenso.

Ante este escenario, varios presidentes de los 26 equipos afiliados, 16 de la serie A y 10 de la B, han mostrado su rechazo porque al existir más clubes en la primera división, los valores por los derechos de televisión, que los tiene la cablera GolTV, reducirán.

Esteban Paz, principal de Liga de Quito, dijo que no apoyará este pedido. “Que yo sepa, no hay mayoría para hacer cambios como algunos quieren pretender. No se puede romper la competencia aumentando cupos el próximo año, peor aún eliminando los descensos”.

Y acotó: “Si aumentamos los equipos, ¿de dónde va a salir la plata? Tendríamos que hacer una reducción. Emelec, Barcelona y Liga perderán plata. Por lo menos, debemos ser escuchados y no podemos permitir que se ensucie el reglamento o la competencia”.

Luis Chango, presidente de honor en Mushuc Runa, calificó como un “premio a los malos” si se aumenta el cupo de la serie A, que actualmente la disputan 16 equipos en dos etapas más la final.

“De todos los que estamos en primera, hay cuatro que siempre pelean arriba, luego vienen equipos medianos y al final estamos seis equipos malos. Por ahora somos demasiados y subir el cupo sería un mal para el fútbol ecuatoriano”, aclaró Chango.

Según yo el Consejo de Presidentes es el 4 de diciembre. Me acabo de enterar que ayer tuvimos uno y no he estado invitado. Estaré atento al resumen. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/bAppk8cZwU — Miguel Angel Loor (@miguelloor) November 28, 2023

El dirigente del Ponchito considera que el torneo se debería jugar con 12 clubes porque es más “competitivo y atractivo”, como lo fue hasta 2018, año en que la LigaPro lo empezó a administrar. Su primer cambio fue aumentar el número de equipo en la serie A, llegó a 16, y eliminar el descenso de ese año, decisión que favoreció a Guayaquil City y El Nacional.

Con su opinión coincidió Marlon Granda, el principal de Libertad. “Ahora solo jugamos 30 semanas de 52 que tiene el año. Hay que analizar la manera de aprovechar más tiempo. Jugar una primera y segunda fase a ida y vuelta puede ser una opción”.

Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, reveló que desconoce sobre la propuesta, sin embargo, no la ven con buenos ojos. “Si proponen esto no lo apoyaremos. Aquí lo que da pena es que algunos dirigentes ven el beneficio personal”.

- ESPERAN SU MILAGRO

De aprobarse este posible pedido, Guayaquil City sería beneficiado por segunda vez en su historia, ya que en 2018 descendió, pero mantuvo la categoría porque se eliminó el descenso al aumentar el cupo de equipos de la primera, pasó de 12 a 16.

“Los milagros existen”, declaró Pool Gavilánez, el técnico de los ciudadanos, tras perder 2-1 con Barcelona en la penúltima fecha de la segunda etapa, el cual se le podría dar este lunes 4 de diciembre de 2023.

Este tipo es un SEÑOR. Construyó un club, mejoró las formativas, armó los procesos internos, hizo que se trabaje como equipo profesional; gimnasio, lugares de entrenamiento, estructura de primera etc. todo organizado por EL desde cero. Después; clasificó a sudamericana por… https://t.co/AsNJ7oWFTX — Miguel Angel Loor (@miguelloor) December 2, 2023

Por su parte, Fabián Frías, entrenador de Gualaceo, el otro equipo descendido, dijo en rueda de prensa que esperará la reunión de los presidentes de la LigaPro, porque se podrían dar cambios. “Tengo esa sensación agridulce porque hay que esperar”.

