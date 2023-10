Guardiola: "De la derrota se aprende más, pero con la victoria se vive mejor"

El español Josep Guardiola, entrenador del Mancheter City, se vistió este lunes 9 de octubre de ponente en Cuneo (norte de Italia) ante 3.500 alumnos de secundaria y en una charla distendida reflexionó sobre la importancia de la derrota y el valor de la victoria, sobre su improbable llegada al Juventus y sobre el talento del fútbol italiano.

Guardiola viajó a la ciudad de la región de Piamonte para hablar en el pabellón de deportes de Cuneo en el evento llamado 'Cómo utilizar el talento y el trabajo en equipo para afrontar y vencer mejor los desafíos de la vida'.

"La gente dice que de la derrota se aprende más, pero con la victoria se vive mejor. Por encima de todo, el equilibrio es importante. Tienes que mantener la calma cuando ganas y no pensar que todo es un desastre cuando pierdes", declaró el vigente campeón de la Liga de Campeones, la Premier League y la FA Cup.

"Mirad a Allegri (entrenador Juventus) y De Zerbi (entrenador Brighton): ¿creéis que uno quiere ganar y el otro no? De Zerbi no juega por estética, juega para ganar. Todo el mundo piensa que su método es el mejor para ganar, así de fácil. Todos quieren ganar. Nunca he conocido a un entrenador o a un jugador que no quiera ganar, ni a uno que no quiera jugar bien", puso de ejemplo.

"Ahora somos (Manchester City) vistos como fenómenos, pero si Lukaku (en aquel momento con el Inter) hubiera marcado desde dos metros tal vez las cosas habrían sido diferentes, por eso incluso después de un derrota hay que mantener la calma y volver al trabajo", reflexionó Guardiola en relación a la final de Liga de Campeones en la que se impuso al Inter con gol del español Rodri.

