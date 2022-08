Es el portero con más atajadas en la LigaPro (102) en este 2022, defendiendo los colores de Guayaquil City. La temporada de Gonzalo Valle es la más importante de su carrera, no se ha sentado jamás por nivel, solo lo hizo por un tema de salud, pero es tan bueno su presente, que recibió su primer llamado a la selección ecuatoriana de fútbol, de la que asegura volver ya sea para esta Copa del Mundo o la siguiente. Habló del microciclo y de su futuro en el fútbol local.

- En enero de este año, ¿imaginaba una campaña como la que ha vivido?

-Uno siempre espera tener un buen año, ese fue el objetivo que nos trazamos con mi preparador de arqueros, Gustavo Flores. De que tener una regularidad mayor de la que tuve años anteriores y se está consiguiendo. Me puse de reto jugar los 30 partidos de la LigaPro y terminarlos de la mejor manera. Lo demás llega por añadidura: el tema del jugador del partido, nominaciones y hasta el llamado a la selección. Es un complemento.

- Años atrás le tocó alternar con otros referentes, Frascarelli, Viteri, Banguera. ¿Cómo se siente esta responsabilidad total en el arco del City?

-Es cierto, años anteriores me tocó competir con arqueros de talla nacional e internacional, y que ya tenían su nombre de importancia en el fútbol ecuatoriano. Frascarelli, en cambio, tenía su nombre en el fútbol uruguayo, donde había hecho su carrera. De todos ellos aprendí algo, siempre llegaron para aportar. Este año tengo una oportunidad y la aprovechó devolviendo todo de mí.

Valle ha sido suplente de Daniel Viteri, Damián Frascarelli y Máximo Banguera. Freddy Rodríguez / EXPRESO

- Se agiganta con equipos grandes, ¿existe ese valor agregado?

-Es que jugar con equipos grandes es el verdadero desafío. Jugar con clubes que no están pasando por un gran momento, no es que uno no le ponga las mismas ganas, pero no es el mismo esfuerzo que requiere un equipo grande que está en constante ataque, amenaza y asedio al arco que defiendo.

- ¿Los partidos en que siente que fue figura?

-De esta temporada, uno es precisamente contra Emelec y el otro contra Independiente del Valle en Quito. Guayaquil City históricamente no consigue muchos puntos en la altura, pero ese día conseguimos uno contra el campeón actual y ha tenido una base sólida durante muchos años.

- ¿Hasta cuándo tiene contrato con Guayaquil City?

-Hasta el 31 de diciembre de 2023, tengo un año más de contrato con el equipo.

- ¿Y han tocado la puerta para ficharlo?

-Que yo sepa no. Mi grupo de representantes y, obviamente, la dirigencia de Guayaquil City, no me han dicho nada y por el momento yo se los dejo en manos de ellos.

El portero de Guayaquil City tiene contrato hasta diciembre del 2023. Freddy Rodríguez / EXPRESO

- ¿Pero no sabe o ha pedido que no le comuniquen hasta el final de la temporada?

-Realmente, no sé y, si es que llega alguna oferta, me encantaría que lo mantuviesen en secreto, al menos hasta que termine la temporada. Obviamente, en algún momento se filtrará, pero por ahora no sé nada.

- ¿Cuál es el secreto de esta gran temporada?

-Muchos no lo conocen, es un entrenamiento neurovisual, básicamente es para entrenar el cerebro porque el fútbol actual requiere que un jugador tome decisiones en menos de 1 segundo y en eso me ha ayudado a mí. Todo deportista que haga este tipo de entrenamientos va a notar la diferencia. Físicamente, tácticamente, técnicamente, puede entrenarse en la cancha, pero buscar algo más es descubrir y profundizar en la parte neurológica.

- ¿Y en qué aspectos este entrenamiento lo ha ayudado?

-En la parte de los reflejos, en la toma de decisiones, incluso con el juego en los pies, me ha ayudado a abrir mi campo de visión, la reacción también. Es algo que le agradezco a Roberto Benítez, que ahora se encuentra viviendo en España, porque durante tres años confió en mí y ahora valoramos los resultados.

Valle tuvo charlas con el preparador de arqueros de la selección nacional, pensando en el futuro del pórtico de la Tri. Freddy Rodríguez / EXPRESO

- ¿Cómo fue el llamado a la selección nacional?

-Me enteré de sorpresa después de un entrenamiento. Me llegó el mensaje por WhatsApp por parte de Rubén Benítez, coordinador de Guayaquil City, me dijo que me iban a llamar de la selección y me enseñó el mensaje. Al principio, me quedé en blanco porque es algo que uno no espera. No estaba preparado para una noticia así. Me llamó Pedro Mauricio Muñoz y me dijo: ‘Gonzalo, te llamamos de la selección y el día lunes te tienes que presentar en Quito para un microciclo’. Solo se lo conté a mi familia, mi novia y mi mejor amigo, y les pedí que no dijeran nada hasta que fuera oficial. Para mí ya fue oficial cuando me enviaron los pasajes del viaje, el jueves pasado. Ya ahí sí dije que del avión no me iban a bajar, al menos. Me llenó a mí y a mi familia de mucha emoción.

- ¿Cómo lo tomó su familia?

(Jorge Carranza, preparador de arqueros de la Tri) me dio a conocer que estaba contento de tenerme ahí y que se vendrán mejores cosas para mí.

-Lloraron (ríe). Lloraron de la emoción y yo también lloré, no voy a mentir, pero para ellos fue una alegría enorme. Me han visto en los momentos duros y momentos difíciles, incluso yo mismo me dije, haber subido valió la pena. Ahora la verdadera lucha será mantenerse.

- ¿Qué se hizo en el microciclo?

-Yo no voy a hablar por mí, sí por Domínguez, Galíndez y Ramírez, que también fueron parte del microciclo. He escuchado a muchas personas decir que fue inservible y que no sirve de nada y hay que ver la ventaja de todo esto, hay que ganarle tiempo al tiempo. ¿A qué me refiero? A los arqueros nos están preparando para el Mundial porque vimos videos de cómo juegan selecciones, cómo ataca Qatar, hicimos el entrenamiento en relación netamente de partidos, porque en el tema de selección muchos goles son en contragolpe y se trabajó eso. Que los arqueros en el país son una ventaja, están a disposición y así ganarle tiempo al tiempo. Quizá otras selecciones no puedan porque tienen a los jugadores regados en otros países. Está la posibilidad de reunirlos, vamos a prepararlos, y eso fue parte del microciclo. No que se armó de la nada, tenían tiempo libre, no tenían qué hacer. El microciclo tiene un objetivo y ese fue la preparación directa hacia Qatar y fue una linda experiencia.

- ¿Le habría gustado que sean más días?

-Sí, la verdad que sí, pero me voy contento con lo que se hizo, con lo que hablé con el cuerpo técnico de Gustavo Alfaro y sí, conversé con el entrenador Diego Carranza.

Valle reconoce que el objetivo de Guayaquil City, esta temporada, es meterse a una copa internacional. Freddy Rodríguez / EXPRESO

- ¿Qué habló con Carranza?

-(Ríe) Hay cosas que no puedo decir, por ética y códigos en el fútbol, pero me dio a conocer que estaba contento de tenerme ahí, que siga de la mejor manera y que se vendrán mejores cosas para mi carrera.

- ¿Carranza le dijo algo sobre dejarle la puerta abierta para un futuro en la selección?

-Sí, sí me lo dijo. Me dijo conocer eso y con las palabras que él utilizó me hizo sentir como alguien que no era nuevo. Él y todas las personas que han sido parte del grupo.

- ¿Con cuál de los tres porteros de la selección habló más?

-Con todos conversé por igual, y me hicieron sentir parte del grupo. Eso habla bien de ellos, del tipo de personas que son, 10/10 y entonces tanto Galíndez como Domínguez, los más experimentados, me dijeron que siga adelante, metiéndole y que en un futuro seguiré en la selección.

- ¿Cuál de los tres le asombró como portero?

-Los tres me llamaron la atención. Cada uno tiene su forma de tapar, pero todos me dejaron impresionados por sus ganas, su forma de trabajar, sus deseos de entrenar, el entusiasmo de estar en la selección. Ellos sienten el peso de la camiseta.

- ¿Y usted los deslumbró?

-No lo sé (ríe). Me felicitaron por haber llegado, estar con ellos y sentí la diferencia entre una selección y un club.

Hay quienes dicen que el microciclo es inservible, pero tiene su ventaja y sirve para ganarle tiempo al tiempo.

- ¿Y cuál es esa diferencia?

-Primero, es la cantidad de gente que trabaja. Es un grupo muy grande y, a nivel organizacional, tiene de todo. No falta absolutamente nada, todo está a disposición. El nivel de entrenamiento es mucho más exigente. A nivel de selecciones es lo máximo y se notó que fue así.

- ¿Se mira en la convocatoria final al mundial en Qatar 2022?

-Yo tomo todo con calma, tengo los pies sobre la tierra, sé que es un microciclo y no significa que me haré falsas ilusiones y esperanzas diciendo que voy a ir. Me encantaría ir, no lo tomen mal, pero sé que debo ocupar mi lugar, seguir peleando en mi equipo para llegar de nuevo a la selección.

- ¿Qué color de camiseta se ve vistiendo en el futuro Gonzalo Valle?

-Celeste con blanco (ríe). Al menos hasta cuando tenga contrato y sobre todo lo digo para no entrar en polémica. Pero mientras esté en el City, seguiré defendiendo los colores del equipo. Llevo 13 años aquí y tengo 26 de edad, es la mitad de mi vida. Es imposible no sentir que sea mi segundo hogar, lo defiendo a muerte y le doy el respeto que merece.