¿Por qué tu currículum ya no es suficiente para conseguir empleo?

En el competitivo mercado profesional actual, los jóvenes enfrentan un desafío crucial: no basta con tener un título universitario o experiencia académica, es necesario destacarse en medio de miles de perfiles similares.

Consciente de esta realidad, Grecia Logroño, experta en gestión de talento humano con más de 17 años de trayectoria, ha impulsado Spoiler Laboral, un programa que busca guiar a los jóvenes de 18 a 29 años para que construyan una marca personal auténtica y se abran camino con confianza en el entorno laboral.

“Los jóvenes tienen talento, pero nadie les ‘spoilea’ cómo funciona el mercado. Nuestra meta es que no improvisen su camino, sino que lo diseñen con propósito, estrategia y confianza”, afirma Logroño, quien actualmente se desempeña como directora de la Comisión de Networking de AMCHAM Guayaquil.

El pilar: Crear una marca profesional sólida

La experta asegura que desde la academia se debe construir una marca personal sólida, entendida no como un simple perfil en redes sociales, sino como una proyección integral de quién se es, qué se aporta y hacia dónde se quiere llegar. Logroño sostiene que este proceso comienza con el autoconocimiento: “Saber quién eres, qué te apasiona, qué aportas diferente y hacia dónde quieres proyectarte”. Este enfoque permite que cada joven pueda comunicar su valor de forma clara y convincente, tanto en entrevistas como en plataformas digitales.

En este sentido, LinkedIn se convierte en un aliado estratégico, siempre y cuando se use con intención. Contar con un perfil completo, una foto profesional, un extracto inspirador y publicaciones que reflejen aprendizajes y visión de futuro es esencial. “Hoy no basta con estar en línea, hay que interactuar con intención, generar valor y construir comunidad. Así, las oportunidades no solo se buscan, también llegan”, explica.

La importancia de las habilidades blandas

La diferenciación también se logra con el desarrollo de habilidades blandas, cada vez más valoradas en los procesos de selección. Logroño destaca cinco fundamentales: comunicación efectiva, trabajo en equipo, pensamiento crítico, gestión emocional y adaptabilidad. Estas competencias no solo se adquieren en el aula, sino también participando en proyectos colaborativos, practicando la empatía y recibiendo retroalimentación constante. “El aprendizaje continuo no solo aplica para lo técnico, también para lo humano”, recalca.

Otro de los retos que Spoiler Laboral aborda es la preparación para los Assessment Centers, pruebas que simulan escenarios reales de trabajo. Según Logroño, la clave está en demostrar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace: “No se trata de ser el mejor en todo, sino de mostrar cómo te adaptas, cómo colaboras y cómo gestionas el estrés con actitud positiva”. De esta manera, los jóvenes pueden evidenciar que son capaces de rendir bajo presión sin perder autenticidad.

La reputación digital es imprescindible

En el mundo digital, la reputación profesional se construye día a día. Para Logroño, la autenticidad es el factor que hace visible y confiable a un candidato. “Hoy las empresas ya no solo buscan habilidades, buscan afinidad de valores. Por eso es vital comunicar desde el propósito: ese ‘para qué’ que te mueve”. La clave está en mostrarse genuino, pero con estrategia, para proyectar un perfil consistente y atractivo ante los reclutadores.

Logroño subraya que la marca personal es un proceso en constante evolución. El mercado laboral cambia con rapidez, y el profesional debe adaptarse sin perder su esencia. Actualizar los mensajes clave, incorporar tendencias como la inteligencia artificial, la sostenibilidad o el liderazgo ágil, y mostrar resultados reales son prácticas indispensables. “La marca personal no es un logo; es una evolución continua. La clave es mantener tu brújula personal, pero ajustar tus velas según los vientos del entorno”, reflexiona.

