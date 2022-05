Gonzalo Plata: lo primordial es el ritmo de competencia previo al Mundial

Gonzalo Plata tendrá un mercado de pases movido. Su nombre ha sido relacionado con clubes de Portugal, Inglaterra y España. Las ofertas son generosas desde lo económico, pero los expertos consideran que por esta vez priorice lo futbolístico.

¿La razón? Es año de Mundial. Plata es uno de los considerados fijos dentro de la nómina del entrenador Gustavo Alfaro. Y el técnico ya lo pidió: él necesita que los futbolistas estén en pleno ritmo de competencia. Inclusive, por eso el mediocampista Carlos Gruezo está analizando un cambio de club, ya que no jugó mucho en el Augsburgo alemán.

El futuro de Plata será más claro desde el lunes. Este domingo el Real Valladolid jugará la última fecha de la Serie B del fútbol español. Necesita ganar y que Eibar o Almería resbalen para quedarse con uno de los cupos de ascenso.

Si consigue el paso a LaLiga, el mismo Real Valladolid se planteó la posibilidad de comprar su ficha en diez millones de dólares. De esa manera, se quedaría en la Primera División de España y en un club en el que tiene un lugar seguro para sumar minutos.

“Ese sería un gran escenario, el óptimo, ya que no necesitaría tiempo para adaptarse ni nada. Estaría en un club donde tiene mucho espacio”, valora el exseleccionador nacional Dussan Dráskovic.

Según él, Plata ha despertado el interés de clubes de grandes ligas porque es un jugador desequilibrante “y de esos ya no hay muchos en el mundo”. Por eso, cree que si va a otra institución no debería tener problemas para adaptarse y jugar. “Si cambia de club y sigue con minutos no habría problema. Sí pesa que sea año de Mundial”, sentencia.

Al respecto, Pedro Pablo Perlaza, uno de los descubridores de Antonio Valencia, estima que Plata puede asumir cualquier reto, ya que tiene las condiciones futbolísticas.

“No creo que cambiar de club o de campeonato implique un problema mayor para él. Si lo compran es porque han hecho un gran seguimiento durante meses y seguramente tendrá espacio en donde quiera que siga su carrera”, analiza.

Mientras que para Ricardo Armendáriz, extécnico de Barcelona, el traspaso de Gonzalo Plata podría esperar, independientemente de lo que suceda con el ascenso del Valladolid.

“Sería bueno que se quede en su actual equipo, en el que tiene espacio y puede jugar. Después, haciendo un gran Mundial, podría tener inclusive mejores ofertas económicas de las que ya existen y de clubes con mayor peso”, indica.

Para los tres, lo vital será que el tricolor se mantenga enfocado en el juego, que ya no aparezcan “situaciones” fuera de la cancha y que esté concentrado.

Por ahora, la ficha del extremo nacional le pertenece al Sporting de Lisboa, del balompié portugués.