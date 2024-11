Gonzalo Plata: Su madre habla del golazo del sabor en la Tricolor

“Nunca pensé que el profesor Beccacece me iba a nombrar delante de ustedes. Estuve a punto de desmayarme cuando me enviaron la entrevista. Créalo, sigo sorprendida cada vez que me nombra”, expresó Mónica Jiménez, la madre de Gonzalo Plata.

RELACIONADAS Beccacece revela el festín que cocinará la mamá de Gonzalo Plata para celebrar

La señora, la noche de la goleada de Ecuador a Bolivia se hizo famosa, luego de que el entrenador de la Tricolor confesara que ella les iba a preparar encocado, un plato típico esmeraldeño a base de coco.

Sebastian Beccacece (i), seleccionador de Ecuador, festeja uno de los goles de Gonzalo Plata en la victoria 4-0 sobre Bolivia . MIGUEL CANALES

Una madre futbolera toda la vida

Ángel Mena: Su confesión cuando escucha 'Menamental' Leer más

Mónica es futbolera al máximo, aunque no le gusta ver los partidos en vivo. Su cábala es estar cocinando para su familia, y lo que realmente hace es orar.

“No imaginé que me iban a nombrar. Eso lo sabía mi hijo Gonzalo, porque los chicos saben cómo es mi sazón y quería probar el plato antes de irse de Ecuador. De aquí no se sabe cuándo los tendré a todos”, manifestó Mónica a EXPRESO mientras se escuchaba el sonido de las ollas.

Y si pensaban que era el estreno de doña Mónica preparando delicias para la Tri, están equivocados. Es la segunda vez que lo hace. En términos futboleros, suma un doblete como el que hizo su hijo en la Tricolor.

Cuenta que se estrenó cocinando para los jugadores en las eliminatorias para Qatar 2022, y que todos los tricolores quedaron maravillados con su sazón. Ella sabe de cocina, pues hace algunos años tuvo un comedor.

Mónica Jiménez, madre de Gonzalo Plata, muestra en un rincón de su casa un recuerdo del jugador. Christian Vinueza

“Ellos conocen cómo les cocino, con amor, con mucho cariño, porque se lo merecen”, expresó Mónica, quien también dejó salir el amor de madre cuando atacan a un hijo.

“Vi que me decían el encocado era para enamorar al profe y que siga llamando a Gonzalo. Lo bueno es que él ha regresado con goles, se lo agradezco a Dios”, comentó Jiménez

Una manera que se vayan de Guayaquil saboreando la comida criolla

La señora es tan futbolera que acompaña a los partidos de Gonzalo desde que él tenía cinco años. Recuerda que, en ese entonces, tenía que buscar la manera de conseguir dinero para mantener a sus hijos.

Los años pasaron, y Gonzalo le pidió que dejara de cocinar para el resto. En los últimos años ha seguido el consejo, pero tras la goleada de la Tri se puso nuevamente frente a las ollas grandes para preparar el encocado que mencionó el entrenador Beccacece.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!