Gonzalo Plata exterioriza deseo por volver a la Tricolor en la fecha FIFA de marzo

A Gonzalo Plata le genera mucha ilusión volver a la selección y espera entrar en la nómina del seleccionador Félix Sánchez Bas para la ventana FIFA de marzo y para la Copa América.

El jugador del Al Sadd es titular indiscutible con su equipo que es único líder en la Liga de Qatar. Además, viene de completar los 90 minutos en el empate liguero 2-2 ante Al Gharafa.

“Me ilusiona el amistoso ante Italia y mucho la Copa América. Quiero decirle a la gente que tengo muchas ganas de volver”, señaló el extremo tricolor en entrevista para TC Televisión.

Tras ser elegido como el mejor jugador del mes en la liga de Qatar, Plata acotó: "Gracias a Dios, pero la cosa es seguir por más. Cuando me entregaron el premio se reían mucho, me hicieron la línea, pasé y me pegaron un poco. Espero conseguir mucho más acá”.

