Gonzalo Escobar y Tomislav Brkic acaban con Novak Djokovic

REDACCIÓN EXPRESO gonzalo-escobar-tenis Si bien no arrancaron con pie derecho en el primer set, el bosnio Brkic y el ecuatoriano Escobar (d) lograron revertir el partido y clasificaron a las semifinales.

El serbio Novak Djokovic, junto a su pareja en dobles, el canadiense Vasek Pospisil, no pudo pasar de los cuartos de final en el torneo de dobles del ATP en Adelaida y el responsable fue el ecuatoriano Gonzalo Escobar en compañía del bosnio Tomislav Brkic, quienes cerraron su primer partido de la temporada con una victoria que les tomó 1 hora y 29 minutos.

A priori, no era un enfrentamiento en el que el ecuatoriano y el bosnio aparecían como los candidatos, sin embargo, Escobar ha demostrado en su carrera que en dobles no se achica ante nadie y no se amilanó al desafío para dejar en el camino al número 5 del mundo (ATP ranking singles).

Estaba claro que en el estadio de Adelaida, los fanáticos del deporte blanco fueron a ver a Nole, pero terminaron aplaudiendo la gran presentación del tricolor y el bosnio. Una abarrotada Pista 1 empujó a Djokovic, ondeando banderas serbias al viento. Sin embargo, Brkic y Escobar supieron jugar bajo presión, salvaron seis de las siete oportunidades de quiebre que encararon para acabar ganando el partido en dos sets y un súper tie break: 4-6, 6-3, 10-5.

Lo más admirable del ecuatoriano y su pareja fue precisamente aquello, no comenzaron bien el partido. El primer set, que terminó a favor del serbio y el canadiense (4-6), denotó la agresividad de estos y que estaban bien encaminados a cerrar el partido en dos sets.

Djokovic y Pospisil pasaron por grandes momentos en el duelo, como una impresionante volea al inicio del segundo set, que terminó en un choque de pecho entre ambos. Pero después de eso, Escobar y Brkic empezaron a alinearse para revertir la situación y estampar el triunfo del set con un 6-3 sin debates. Justos ganadores.

Ya en el super tie break, Djokovic y Pospisil siempre fueron por detrás en el marcador y no pudieron reponerse. El mismo que se cerró 10-5 a favor del ecuatoriano y el bosnio.

Al final, Escobar (número 41 en el ranking ATP de dobles) sigue vivo en la competencia junto a Brkic (61) y medirán, en semifinales, a la dupla del salvadoreño Marcelo Arévalo y el neerlandés Jean-Julien Rojer.

Fue el primer partido de dobles de Djokovic desde la pasada Laver Cup, donde compartió equipo con Matteo Berrettini para batir a Alex de Miñaur y Jack Sock. El principal cabeza de serie en Adelaida en el cuadro individual se centrará ahora en su estreno en solitario.