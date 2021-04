Góngora defenderá su título mundial el 17 de abril ante Christopher Person

El boxeador estadounidense Christopher Pearson este 17 de abril, en el Hard Rock Hotel y Casino de Hollywood, en Florida, Estados Unidos, será el siguiente reto del ecuatoriano Carlos Góngora, actual campeón mundial de la Organización Internacional de Boxeo (IBO, por su sigla en inglés), en el peso medio.

Con 31 años, el esmeraldeño, quien ostenta un invicto de 20 victorias frente a la marca de 17-2, 12 KO de Pearson, defenderá la corona que el año pasado consiguió tras vencer al kazajo Ali Akhmedov.

La pelea del boxeador ecuatoriano es parte de una cartelera que encabezará la disputa por el título mundial de peso medio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) entre los estadounidenses Demetrius Andrade vs. Liam Williams.

Cabe mencionar que la selección ecuatoriana de este deporte que hasta hace poco Góngora formaba parte, se prepara en Colombia, concentración a la que el tricolor ya no acudió, pues no disputará el Torneo Preolímpico de Argentina, ni los Juegos Olímpicos de Tokio. “Sus agentes le organizaron la agenda y debe viajar antes. No podrá ir al Preolímpico y tampoco a los Juegos Olímpicos”, informó el entrenador de la selección nacional de boxeo, Cirilo López.