Gómez, el sueño también es Olímpico

A Emilio Gómez el solo nombre de Roland Garros le toca las fibras más sensibles. Su padre, Andrés Gómez, en 1990, se proclamó como el primer y único ecuatoriano en levantar el trofeo de campeón de ese Grand Slam hasta la fecha; de ahí que tras ganar este lunes 21 de septiembre su primer partido de la fase de calificación o ‘qualy’ del torneo, el hijo del ‘Zurdo de Oro’ revela que sus aspiraciones incluso van dirigidas a ser el primer tricolor en unos Juegos Olímpicos el próximo año.

Con 28 años y actual 154 en el ranking mundial ATP, el guayaquileño fue noticia a las primera horas de este lunes al vencer por 6-3 y 6-2 al brasileño Thiago Seyboth Wild (106) en 1 hora y 19 minutos. Dominó la mayoría de registros estadísticos, como un 83 % de puntos ganados con el primer servicio y otro 83 % de puntos ganados en la red.

Emilio está en Europa junto a su compañero de equipo Copa Davis, el doblista Gonzalo Escobar, y el capitán Raúl Viver.

“Estoy preparado, bien físicamente... Roland Garros sin duda es algo muy importante para mí. Estoy muy motivado”, manifestó el tenista antes de emprender la gira internacional que inició hace poco más de un mes.

“Estuve muy cerca de entrar al cuadro principal del US Open, el año pasado perdí en segunda ronda de qualy, me sentí muy cerca, son oportunidades… Si me toca ahora en Roland Garros sería increíble, si no hay que seguir tocando la puerta, creo que el momento va a llegar, de eso no tengo duda, hay que ir semana a semana, día a día, ver qué pasa”, señaló.

Gómez encara el segundo Grand Slam del año, que debió disputarse en mayo, pero por la pandemia fue postergado a septiembre, con la motivación de haber conseguido el título de campeón del torneo de exhibición ‘Nicolás Febres Cordero Ribadeneyra’, evento que marcó la reactivación del tenis en el país y que disputó junto a sus compañeros del equipo Copa Davis, Gonzalo Escobar, Roberto Quiroz y Diego Hidalgo, ante los mejores juveniles del país.

Campeón. Gómez (i) fue monarca en el regreso del tenis al país en el torneo de Exhibición Nicolás Febres-Cordero Ribadeneyra, disputado a fines de agosto. Archivo

La primera raqueta de Ecuador ha sido medallista en Juegos Bolivarianos, Sudamericanos y Panamericanos; solo tiene pendiente la clasificación a Juegos Olímpicos que podría darse en Tokio 2020 el próximo año.

“Quizás este año hubiese cumplido el objetivo, quizás no, pero ahora tenemos este tiempo para mejorar resultados y quizás terminar dentro de los que pueden estar en posición de clasificar a JJ.OO. Falta mucho tiempo, hay que estar listos y esperar a ver si los resultados se dan. Realmente sería un sueño poder estar ahí en los Olímpicos... Si lo logro eso quiere decir que me ha ido muy bien y voy estar en los torneos grandes también, todos mis esfuerzos van a ir cogidos de la mano hacia los JJ.OO. y hacia los otros torneos”, precisó.

El tiempo para Emilio empezó a correr. El nuevo plazo del sistema de clasificación se cierra en junio del 2021 y califica a los 56 mejores tenistas del ranking ATP; la Federación Internacional ITF otorgará 8 cuotas más por invitación. En 2021 Ecuador, además, afrontará las finales de la Copa Davis en Madrid, como parte del grupo A junto a España y Rusia. Todo será un reto.