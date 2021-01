Un goleador que necesita asistencias

Ser el piloto de ataque de Barcelona no es un asunto fácil. La historia registra casos como los de: Ermen Benítez, Diego Herrera, Federico Nieto, Federico Laurito, Rolando Zárate y tantos otros que no pudieron triunfar con la camiseta amarilla, pese a la fama con la que llegaron.

Emelec: Romario Caicedo se queda cuatro años más en Emelec Leer más

La Pantera Benítez no tiene problemas en explicarle a EXPRESO lo que sucedió con él. Lo hace pensando que con eso podría colaborar en que la relación entre el club y el deportista tenga el éxito que se desea.

“El fútbol es un deporte colectivo, donde solo se tiene éxito con la suma de voluntades y en el caso de un delantero, por muy bueno que sea, siempre va a necesitar el apoyo de la línea de volantes. Si los encargados de generar juego alimentan a Garcés, estoy seguro que triunfará, caso contrario le va a pasar lo mismo que a otros delanteros que tiene muchas condiciones, pero en Barcelona no les ponen el balón. Su caso me recuerda mucho al mío. No considero haber fracasado en Barcelona, porque cada vez que me daban el balón tenía un buen promedio de efectividad, pero en los equipos siempre hay casos de gente que hace todo lo posible por impedir que destaques y a mí me pasó”, dijo Benítez, quien prefiere mantener en reserva los nombres de los conspiradores.

Narciso Mina, quien en 2012 se consagró goleador nacional gracias a los 30 tantos que anotó con el Ídolo, sabe que dejó “la vara muy alta”, pero confía que el ariete manabita lo pueda igualar o superar.

“Todo depende de él. Para ser goleador en Barcelona se necesita tener mucha calma, paciencia y trabajo. Luego ayuda mucho también mantener ‘motivados’ a los compañeros, para que te estén abasteciendo siempre (risas)”, indicó.

Mina explicó que en 2012 se pudo consagrar como goleador del torneo gracias a las constantes habilitaciones de sus compañeros. “Siempre hablaba con los volantes y los extremos, les decía que por cada centro que me pongan había entre 100 y 200 dólares de premio, o les daba algún perfume. Por eso los que más centros me lanzaban en un partido eran José Ayoví, Roosevelt Oyola y Brayan De La Torre”, revela.

Es un delantero muy técnico, efectivo, con buen promedio de goles y que ya triunfó bajo el mando del profesor Fabián Bustos Ermen Benítez, exdelantero de Barcelona.

Lo dicho por Benítez y Mina tiene sustento. El mejor rendimiento de Garcés se dio con las camisetas de Atlante (27 tantos) y Delfín (72), en este último club apoyado por el trabajo de la Tuka Roberto Ordóñez.

El sicólogo David Yánez dice que Garcés deberá mostrar su fortaleza mental ante esta prueba que afronta. “Llegar a un equipo de jerarquía nacional e internacional como Barcelona genera siempre mayor presión, sin embargo, esta puede convertirse en un aliciente, siempre y cuando se tomen en cuenta factores importantes como la automotivación y una buena relación con el entrenador y sus nuevos compañeros”. MGD-DPI