El caótico enfrentamiento entre el Juventus y el Salernitana (2-2) del pasado domingo sigue generando polémica después de que una imagen televisiva pusiera en evidencia la decisión del VAR de anular -por fuera de juego posicional del italiano Leonardo Bonucci- el que hubiera sido el tanto de la victoria de la 'Juve' por medio de un testarazo del polaco Arkadiusz Milik.

El escándalo vuelve a ser protagonista en Italia. El protagonista de la polémica: el VAR. Y es que según una imagen publicada por Sky Sport Italia, los colegiados encargados de tirar las líneas del fuera de juego se habrían olvidado de un jugador del Salernitana, el italiano Antonio Candreva, que habilitaría la posición de Bonucci, lo que a su vez ya había provocado la protesta entre los jugadores sobre el verde. Una decisión que hubiera supuesto el 3-2 en el marcador en el tiempo añadido.

Tras un nefasto primer tiempo, la 'Juve' reaccionó en el segundo acto y, con un arreón final, consiguió levantar el 0-2 y empatar la contienda. Con el viento a favor, los hombres de Massimiliano Allegri hundieron por puro empuje a un Salernitana que dominó buena parte del partido pero que se fue haciendo pequeño con el paso de los minutos.

Un córner en el minuto 95 fue el colofón para la 'Vecchia Signora', que consiguió darle la vuelta al marcador con un cabezazo de Milik que, además, llevado por la emoción del momento, celebró quitándose la camiseta, lo que le costó su segunda amarilla. Primera expulsión de la noche.

El conjunto turinés festejaba al tiempo que el Salernitana deambulaba por el campo sabiendo que habían dejado escapar tres puntos tras un meritorio esfuerzo. Fue entonces cuando el árbitro se llevó la mano a la oreja, había que revisar la jugada.

Los jugadores del conjunto turinés no entendían el motivo, y el colegiado explicó que Bonucci podría haber interferido en la visión del portero. Antes de que el trencilla hubiera alcanzado el monitor se generó la trifulca entre Fazio y Cuadrado, a la postre expulsados.

El árbitro tomó la decisión de anular el tanto. Bonucci, que no tocó el balón en ningún momento, estaba en fuera de juego y, a juicio del árbitro, interfiriendo de manera directa en la jugada. No se lo podían creer los jugadores de la 'Juve'. Allegri fue expulsado. El partido terminó con el empate a dos y se saldó con cuatro expulsados, uno de ellos por celebrar un gol que ni siquiera subió al marcador.

La polémica ya estaba servida, pero no había terminado. Todo estalló una vez finalizado el encuentro. Los debates en los medios de comunicación pasaron de hablar de la interferencia o no de Bonucci en la jugada, a hablar de que el VAR se habría olvidado de Candreva, defendiendo el saque de esquina en corto, a la hora de tirar la línea. Los encargados en la sala de videoarbitraje cogieron como referencia a un defensor que estaba dentro del área.

Según la imagen de Sky Sports Italia, el jugador del Salernitana está a 2.90m de la línea de fondo, mientras que Bonucci se encuentra a 3.42m, perfectamente habilitado.

"Cuando he llegado al vestuario he visto la imagen y Candreva me habilita. Mi posición en todo caso no molesta a Sepe (portero del Salernitana). Creo que el VAR se ha precipitado", dijo Bonucci al término del encuentro.

El error del VAR le ha costado dos puntos a una 'Juve' a la que le urgía la victoria, octava con 10 puntos, dejando la sensación de necesitar un cambio de rumbo radical para volver a la senda de la victoria.