Glenda Morejón encuentra oro en la ruta a Tokio

Con la bandera de Ecuador colgando sobre su espalda y derramando lágrimas de emoción, la marchista Glenda Morejón celebró la medalla de oro conseguida en el Campeonato Sudamericana de Atletismo, que se disputa en el estadio Modelo Alberto Spencer, norte de Guayaquil.

En la prueba de 20.000 metros en marcha femenina, que inició a las 06:30 del sábado 29 de mayo, la ecuatoriana registró un crono de una hora con 29 minutos y 24 segundos, tiempo con el que impuso un nuevo récord a nivel sudamericano en la categoría adulta y sub-23.

“Muy feliz por el nuevo récord y la medalla que conseguí esta mañana. Un triunfo muy satisfactorio para mí porque en las anteriores competencias no me fue bien, pero esta fue mi fuerte. Me preparé muy bien para esta competencia”, dijo la deportista de 20 años.

Además, la marchista oriunda de Ibarra, Imbabura, aseguró que esta victoria en tierras nacionales la llenan de confianza para seguir entrenando duro y llegar en la mejor forma física a los Juegos Olímpicos de Tokio (23 de julio), torneo al que está clasificada.

Glenda Morejón, marchista ecuatoriana, se abraza con su entrenador Andrés Chocho. AMELIA ANDRADE

“Este triunfo me motiva bastante. Tengo que llegar en buena forma a Tokio porque hay más competencia, rivales fuertes como las chinas o las italianas. Tengo que estar preparada porque en los Juegos las carreras son más tácticas”, destacó Morejón.

Tras cruzar la línea de la meta, Glenda se dirigió hacia las gradas y se abrazó con su entrenador Andrés Chocho, quien durante las 50 vueltas a la pista atlética del Modelo dio ánimos e instrucciones a su dirigida.

Quiero llegar en óptima forma a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde hay rivales muy fuertes y se emplea mucho la táctica

Glenda Morejón, marchista ecuatoriana

La medalla de plata en esta prueba se la llevó la brasileña Erica De Rocha (1h 30m 51s) y la de bronce la ecuatoriana Maritza Guamán (1h 32m 46s).

“Fue una carrera muy fuerte porque las rivales son de las mejores del mundo, así como Glenda. Igual la disfruté, ya que las condiciones climáticas también ayudaron”, dijo Guamán.

Por su parte, la atleta tricolor Silvia Ortiz se quedó con la plata en la segunda prueba de la jornada de ayer, en los 10.000 metros planos, aunque acepta que tuvo opciones del primer lugar. “Estuve un poco nerviosa al principio, pero pude rematar bien. Al final no me di cuenta que atrás mío venía la venezolana Edymar Brea y me pasó. Fue remate duro y fuerte, aunque también lo disfruté porque la pista está bonita y apta para correr”, finalizó.