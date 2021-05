Nathaly León, la próxima Glenda Morejón

Aunque es dos años mayor, la marchista ecuatoriana Nathaly León no cree equivocarse en que la carrera y la historia de superación de su compatriota Glenda Morejón es un referente a seguir. La admira. Ambas practican el mismo deporte, tienen inicios parecidos y coincidieron hace menos de ocho días en el Campeonato Panamericano de este deporte, en el que la primera fue la sorpresa al subir a lo más alto del podio, aunque la otra no.

Con 22 años, León lideró la prueba de los 35 kilómetros marcha, distancia que debutó en la competencia regional disputada en Guayaquil, así como ella, quien hizo su primera aparición internacional en esa prueba, ya que hasta hace un año competía en los 20 km, categoría en la que Morejón es la estrella y está actualmente clasificada a Juegos Olímpicos, pese a que en esta ocasión no brilló.

“Admiro su fuerza y dedicación. Eso lo aplico a diario. Es un gran ejemplo”, manifestó Nathaly acerca de la campeona mundial sub-23 en 2017.

Nacida en Narancay, a las afueras de Cuenca, León conoció el deporte a los nueve años por iniciativa de su padre. Hoy tiene la responsabilidad de seguir evolucionando por una inspiración aún superior: María del Cisne, su pequeña hija de tres años.

Y es que el camino de la marchista ha sido sacrificado. Quizás en eso también se parezca a Glenda, quien primero marchaba con zapatos con huecos. Nathaly desde pequeña tuvo siempre que transportarse por varias horas desde su casa para poder entrenar. Luego tuvo que enfrentar necesidades económicas. Y posteriormente, una maternidad a temprana edad. Pero nada la venció. Hoy todo ha contribuido para formar lo que ahora es.

Prev Next Nathaly junto a Luis Chocho (+), uno de los principales formadores de su carrera. Hoy lo echa mucho de menos. Cortesía

León en lo alto del podio panamericano de los 35 km marcha, por encima de México y Bolivia. Freddy Rodriguez / Expreso

“Estoy satisfecha, gané la presea dorada y terminé sin amonestaciones los 35 km. Es el mayor éxito de mi carrera”, expresó, aunque la alegría del triunfo se vio ensombrecida a ratos por un hecho que más de un marchista local todavía lamenta: la muerte del formador Luis Chocho, quien también fue su descubridor.

Desde sus inicios, León conocía a los hermanos y entrenadores Juan y Luis, de ahí que el deceso de este último en febrero pasado, a causa de la COVID-19, aún le hace sentir un gran vacío, pues es considerado el ‘padre’ de grandes marchistas, incluso del único medallista olímpico que tiene el país, Jefferson Pérez.

“En la última vuelta que di en la Copa Panamericana me acordé de él (Luis Chocho) porque cuando estaba superagotada me sabía gritar: ‘Si estás cansada piensa en el Chocho porque Luis Chocho te ama’. Fue entonces que me vino el sentimiento y se me salieron las lágrimas. La gente casi todos los días saludaba al profesor al pasar por el parque de La Madre (en Cuenca). Hoy solo les queda pasar y mirar su estatua”, dijo acongojada.

Aunque el título panamericano no le dio el boleto al Mundial de Oregon 2022 (se quedó a 44 segundos), Nathaly está segura de que este será el primero de muchos buenos resultados. Antes ya alcanzó una medalla de plata en un torneo internacional escolar en Perú (2010) y fue campeona sudamericana prejuvenil en Cochabamba, Bolivia (2014). Luego, en Chile, terminó décima en una Copa Panamericana, dentro de la categoría juvenil.

Ahora se concentrará en conseguir la marca para la cita ecuménica y proyectarse a los Juegos Olímpicos de París 2024.

LA MARCA

2 horas, 54 minutos, 44 segundos y 80 centésimas hizo León, 44 segundos más del registro para el Mundial de Oregon 2022