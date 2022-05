Giro de Italia: Todos contra Richard Carapaz

Los focos del Giro de Italia están sobre el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz. El tricolor es el gran favorito para ganar por segunda ocasión la Corsa Rosa, que inicia el viernes 6 de mayo con una contrarreloj en Budapest (Hungría), en la que Richie lucirá su maillot de campeón nacional.

La primera gran vuelta de la temporada ha sido llena de gloria para la Locomotora del Carchi, que en su debut en 2018 ganó una etapa, fue el mejor joven y terminó cuarto en la general, y al año siguiente ya se quedó con la maglia rosa.

Sobre sus sensaciones en el regreso a la competencia italiana, tras dos temporadas de ausencia, Carapaz dijo que “es un objetivo nuevo y un reto muy personal. Correr el Giro con un equipo fuerte es muy importante, quiero hacerlo lo mejor posible e intentar ganar”.

Como líder del Ineos Grenadiers, el papel de sus compañeros será clave para mantenerlo siempre en el pelotón principal, listo para atacar.

La formación británica eligió unos gregarios fuertes y que conocen bien a Richie, como es el caso de su amigo y compatriota Jhonatan Narváez. Además, está la experiencia del australiano Richie Porte, del ruso Pavel Sivakov y del español Jonathan Castroviejo.

“A este Giro llega un Richard muy diferente al de 2019, con mucha experiencia. Mi estado de forma es diferente. Vengo con el objetivo súper claro y con el peso total del equipo. Me anima mucho este reto y en cierto sentido me da confianza”, analizó el tricolor.

Ineos Grenadiers eligió un equipo fuerte para respaldar a Richard Carapaz en el Giro de Italia. CORTESÍA

Carapaz destacó el hecho que con Narváez, Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda, por primera vez sean cuatro ciclistas tricolores los que formen parte de la Corsa Rosa.

“Para el ciclismo ecuatoriano es algo muy positivo, estamos la mayor parte de los ciclistas profesionales en esta cita y eso es algo que hay que aplaudir. Lo hemos buscado y se ha logrado. Como ecuatorianos deberíamos sentirnos orgullosos, ya que no es un deporte tan practicado en el país”, manifestó Richie.

También dejó claro que pese a que el Giro centró su atención en el inicio de la temporada, también tiene como meta la Vuelta a España. “Es un reto que me he puesto este año, hacer dos grandes e intentar ganarla. Es un gran desafío para mí, he pensado mucho en eso y estamos ante la primera gran cita”, confesó.

Los principales favoritos para ganar el Giro de Italia, la primera gran vuelta de 2022. TEDDY CABRERA / EXPRESO

Quienes se presentan como sus rivales más fuertes en Italia también califican a Carapaz como el rival a vencer.

El británico Simon Yates (BikeExchange) dijo que “Richard Carapaz tiene el equipo más fuerte y ya ganó la carrera antes. Así que es normal considerarlo como el gran favorito”.

A este análisis se sumó el portugués Joao Almeida (UAE Emirates), quien comentó que “Richard es uno de los mejores corredores y el favorito número 1. Ya conquistó el Giro, estuvo muy bien en el Tour el año pasado y en la Vuelta también”.

El luso sufrió el potencial del tricolor en la pasada Vuelta a Cataluña, donde le arrebató el segundo lugar. “Tendremos un ojo puesto en todo el mundo, pero sobre todo en Carapaz. En Cataluña pudimos ver que está fuerte mentalmente, capaz de darlo todo, de atacar de lejos”, aseguró Almeida.