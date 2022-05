Cuando Gabriel Omar Batistuta decidió retirarse del fútbol profesional, hace 17 años, buscó una disciplina deportiva que le ayude a mantenerse activo y relajado.

Doménica Azuero y su primer podio de la temporada en Bélgica Leer más

Las concentraciones, viajes, el desgaste de los partidos y la fama que ganó como una de las estrellas de la selección argentina y de equipos italianos como Fiorentina, Roma e Inter, lo agotaron.

Encontró en el golf un nuevo mundo que le ha permitido conocer personas y disfrutar de países que antes solo pudo ver desde la ventana de un hotel o desde un estadio.

“Mi vida por 25 años fue solo fútbol, gracias al golf estoy más relajado. Además, se complementa con mi espíritu competitivo”, confesó.

Entre las ciudades que ha descubierto está la capital, donde llegó como invitado especial de la octava edición del Quito Open, torneo que forma parte de la gira del PGA Tour Latinoamérica.

“Las otras dos veces que vine a Quito (con la selección de Argentina) no salí del hotel, ahora es distinto. Tienen una ciudad activa, muy agradable. La gente es amable, estoy pasando unos días extraordinarios”, afirmó el exgoleador, a quien ahora llaman Batigolf.

'Chito' Vera, con sed de revancha Leer más

Ya tuvo una pequeña práctica en la cancha del Quito Tenis y Golf Club, a la que calificó de “impecable” y en la que el miércoles 4 de mayo participará del torneo ProAm, donde compartirá una jornada con deportistas profesionales y amateur, entre ellos, su compatriota Gustavo Alfaro, entrenador de la Tricolor.

“El golf me mantiene vivo. Me gusta practicarlo, el ambiente que lo rodea. Cada vez que me invitan a participar a un torneo lo acepto porque me atrae la competencia. No lo hago de forma profesional, pero cuando consigo un buen golpe me emociono mucho”, confesó el argentino.

Batistuta resaltó la posibilidad de siempre aprender algo nuevo y el control mental que exige su nuevo deporte, y espera volver pronto a Ecuador para seguir practicando su nueva pasión y conocer más de un país que lo enamoró.